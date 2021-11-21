獨／找到了！王品全新「和牛麻辣鍋吃到飽」餐廳在這裡

愛吃麻辣鍋的民眾注意了！王品在11月初預告開幕的「嚮辣」和牛麻辣鍋吃到飽，首間門市已被直擊位於台北四平商圈，並在施工當中，店址鄰近捷運松江南京站，並將於12月31日起營業，未來將會是鍋物愛好者的全新選擇。

旗下餐飲品牌眾多的王品集團，於11月初對外預告，將開設全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，乃是繼「青花椒」之後，再度進軍麻辣鍋市場，同時也是繼「和牛涮」、「肉次方」等品牌之後，王品再度搶攻吃到飽餐廳市場。王品當初透漏，嚮辣主打6種美澳和牛，並提供海鮮、鍋物配料、16種哈根達斯冰淇淋等食材，均採無限供應，單人價位則落於千元以內，餐廳也是針對20～35歲女性所設計。

儘管王品尚未明確告知新店位置，但嚮辣的首間門市就位於台北松江路、長春路交叉口的四平商圈，現已進入裝潢狀態，另外在Google地圖上，也已經顯示「將於12月31日開始營業」。此地址周遭還有辛殿麻辣鍋、大戈壁蒙古烤肉、富霸王豬腳等知名餐廳，隨著嚮辣的進駐，未來也將增添四平商圈的美食豐富度。