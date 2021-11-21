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想到就畫！插畫家諾米用iPad Pro、Apple Pencil搭配Procreate完成各種絕妙作品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPad Pro搭配Apple Pencil在手，諾米隨時隨地都能紀錄創作靈感。記者黃筱晴／攝影
iPad Pro搭配Apple Pencil在手，諾米隨時隨地都能紀錄創作靈感。記者黃筱晴／攝影

想好週末要做什麼了嗎？插畫家Nuomi諾米本週日在「Today at Apple」的線上創作坊課程現在還可報名（https://reurl.cc/Rbompr），想要知道如何透過一台iPad搭配Apple Pencil，再加上運用Procreate App，就能將腦中的想法全都畫出來，趕快手刀免費報名。

原本是學建築設計的諾米，特別擅長刻畫建築空間透視結構，從2013年起，以台灣的建築、空間、文化的角度為根基去創作，並且擅長透過透視技法的展現，創作出充滿張力的畫面效果，傳達不同的視覺感受，無論在於平面插畫、遊戲、空間裝置等跨界合作都有精彩的成績。

而他一開始還沒接觸電繪時，習慣使用的創作工具是黑白代針筆搭配誇張透視法來創作，在1年內透過104張台灣特色景點打開了知名度；直到他接觸了iPad Pro之後，才開始從逐漸轉向完全用電繪的方式創作。

因為精細繪圖的創作需求，諾米當初是選擇直接入手12.9吋的iPad Pro搭配Apple Pencil，除了一開始有搭配類紙膜來適應從紙張到螢幕上的作畫手感差異之外，習慣之後發現不貼膜才可以完全釋放iPad Pro的螢幕畫質、色彩表現，更適合用於創作。

諾米分享，開始使用iPad Pro之後，發現不僅比手繪更有效率、不受時間空間限制之外，修改內容的便利性與選擇色彩的準確度也讓他非常滿意，現在入手新款M1版iPad Pro之後還可搭配巧控鍵盤，隨手寫生、對外提案做簡報、文書往來、社群文字分享都可以透過單一裝置輕鬆完成。在家或是咖啡店定點創作時，他還會使用MacBook Air讓iPad Pro變成延伸螢幕或當成繪圖板，徹底發揮多螢幕效率。

除了硬體裝置，諾米也大力推薦想要學習創作的人使用Procreate來將自己的想法變成真實的創作，Procreate相較於以往較多專業使用者使用的Photoshop軟體來說，介面簡潔更容易上手，最近更加入了可以進行3D繪圖的重大更新，讓創作內容更不受限，還可以透過動畫功能讓創意動起來。諾米更分享了最近也開始使用另一個Mental Canvas App練習立體動畫創作，接下來會開始嘗試立體模型建模，透過效能強大且非常省電得M1版iPad Pro，徹底發揮個人創作的獨特趣味與魅力。

iPad Pro搭配巧控鍵盤，還可變身寫簡報的好幫手。圖／諾米＠nuomi提供
iPad Pro搭配巧控鍵盤，還可變身寫簡報的好幫手。圖／諾米＠nuomi提供
諾米還會使用MacBook Air讓iPad Pro變成延伸螢幕或當成繪圖板，徹底發揮多螢幕效率。圖／諾米＠nuomi提供
諾米還會使用MacBook Air讓iPad Pro變成延伸螢幕或當成繪圖板，徹底發揮多螢幕效率。圖／諾米＠nuomi提供
諾米透過一台iPad Pro、Apple Pencil，再加上Procreate App，就能將腦中的想法全都畫出來。記者黃筱晴／攝影
諾米透過一台iPad Pro、Apple Pencil，再加上Procreate App，就能將腦中的想法全都畫出來。記者黃筱晴／攝影

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