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龍蝦、A5牛排、干貝！八色烤肉首推「無菜單套餐」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
八色烤肉以8種不同風味的豬五花肉為招牌。圖／八色烤肉提供
八色烤肉以8種不同風味的豬五花肉為招牌。圖／八色烤肉提供

來自韓國的燒肉品牌「八色烤肉」即起限時限量推出「韓式無菜單料理」，以14、15道式的組合，呈現日本熊本A5和牛、伊比利豬、北海道生食級干貝等食材，配合五倍券使用，還可現享折300元的優惠。

以8種特色風味豬五花為招牌的「八色烤肉」，看準台灣消費者對無菜單料理的喜愛，此次推出韓式料理無菜單套餐，共有14道式的「私藏套餐」和15道式的「御膳套餐」。私藏套餐中，包括有韓國宮廷小菜組 、醉香南非活鮑鮮貝、日本盤克夏雙色豬五花、香烤龍蝦、日本熊本A5和牛沙朗牛排等食材；「御膳套餐」還加入龍蝦鮮味大醬湯、北海道生食級醬燒干貝佐烏金、和牛松葉蟹膏炒飯等菜色變化。

無菜單料理方案於八色烤肉台北忠孝店、台中中友店提供，限時供應至11月30日。搭配五倍券消費，私藏套餐原價1,180元，優惠價998元；御膳套餐原價1,580元，振興價1,280元，每日限量10套，限以雙人或四人型態供應。另外店內仍持續提供五倍券滿額優惠方案，有機會獲得老饕椒鹽豬五花、prime帶骨牛小排、波士頓龍蝦（600g）或熊本A5和牛沙朗牛排等加碼優惠。

北海道生食級醬燒干貝佐烏金。圖／八色烤肉提供
北海道生食級醬燒干貝佐烏金。圖／八色烤肉提供
八色烤肉首度推出無菜單式料理，帶餐桌上的變化。圖／八色烤肉提供
八色烤肉首度推出無菜單式料理，帶餐桌上的變化。圖／八色烤肉提供

套餐 烤肉 熊本

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