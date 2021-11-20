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Boucheron OMEGA PIAGET推節慶視覺 點燃情緒璀璨花火

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA碟飛Trésor小秒針腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供
OMEGA碟飛Trésor小秒針腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供

隨著12月即將來臨，2021年也即將邁向尾聲。每一年的年末總是與家人、友朋團聚的時刻，挑選一件為心愛之人獻上、或犒賞自己的禮物，無疑是對辛勤一年最實際的甜美句點，包含寶詩龍（Boucheron）、伯爵（PIAGET）與歐米茄（OMEGA）也紛紛推出節慶宣傳視覺，點燃歡樂與分享的璀璨花火。

伯爵（PIAGET）選擇在帶有流動意象的藍色背景中，以飛揚的金色線條與點點亮花，獻上了Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕表與Possession系列18K白金鑽石墜鍊。玫瑰金的暖色與鑽石的閃耀，加上Possession系列可轉動的玩趣，一如和摯友聚會時的暖心、歡樂不斷。

同樣以精美擺設視覺呈現的則有歐米茄以討喜、溫暖的紅色搭配禮盒與金色緞帶。碟飛Trésor小秒針腕表以品牌獨家的18K Sedna™金與弧形酒紅色面盤，像是一杯熱紅酒，溫暖了所有人的心；碟飛Prestige動力儲存腕表則為那些遵循傳統、珍視情意的人兒獻上，尤其象牙銀色面盤再裝飾以生絲纖維紋理，像是細細經營的情意，細水長流。

寶詩龍（Boucheron）則大手筆邀請到多位品牌友人拍攝宣傳視覺，其中高允貞除了配戴多款Serpent Bohème手環、耳環、戒指，水滴型的Serpent Bohème除了帶來清涼的意向，深沈玫瑰色的玫瑰榴石、紅寶石，像是在寒冷季節中的炙熱情意；其中Serpent Boheme系列玫瑰金手鍊鑲嵌3顆梨形玫瑰榴石、與32顆圓鑽，訂價約30萬9,000元，Serpent Boheme玫瑰金腕表則鑲嵌金珠、紅寶石與總重1.66克拉的239顆圓鑽，訂價約141萬元。

Boucheron品牌大使高允貞拍攝了一系列佳節宣傳視覺，並配戴上 Serpent Boheme系列多款珠寶。圖 / Boucheron提供
Boucheron品牌大使高允貞拍攝了一系列佳節宣傳視覺，並配戴上 Serpent Boheme系列多款珠寶。圖 / Boucheron提供
OMEGA碟飛Prestige動力儲存腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供
OMEGA碟飛Prestige動力儲存腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供
PIAGET Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕表，價格店洽。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕表，價格店洽。圖 / PIAGET提供
Boucheron Serpent Boheme系列玫瑰金手鍊鑲嵌3顆梨形玫瑰榴石、與32顆圓鑽，30萬9,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Boheme系列玫瑰金手鍊鑲嵌3顆梨形玫瑰榴石、與32顆圓鑽，30萬9,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Boheme玫瑰金腕表則鑲嵌金珠、紅寶石與總重1.66克拉的239顆圓鑽，141萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Boheme玫瑰金腕表則鑲嵌金珠、紅寶石與總重1.66克拉的239顆圓鑽，141萬元。圖 / Boucheron提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石墜鍊，價格店洽。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石墜鍊，價格店洽。圖 / PIAGET提供

腕表 鑽石 品牌

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