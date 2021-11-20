8萬盞燈、萬件吊飾！台北君悅10米高耶誕樹 今晚點燈

耶誕腳步漸近，閃耀溫暖的耶誕樹今起點燈。台北君悅酒店今晚7點，由酒店總經理陳隆慶與財團法人罕見疾病基金會創辦人陳莉茵、立人國際中小學師生，於館內大廳共同點亮10米高巨型耶誕樹。

台北君悅今年以「傳遞幸福」為主題，尊爵金與耶誕紅為主要色系，集結一萬多個飾品與八萬多顆閃耀燈飾，打造出信義區必訪的打卡朝聖新景點。同時，點心房主廚陳建佑率領團隊推出耗時72小時，由800片薑餅磚瓦、200公斤糖霜、50公斤蜂蜜打造的薑餅屋，現場也同步販售「極致黑炫耶誕樹」、「麋鹿森林蛋糕」、「德國櫻桃樹幹蛋糕」、「耶誕薑餅屋」等數十款應景耶誕甜點。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，歷經疫情期的低迷恐慌，我們始終秉持正面的信念因應市場的各種挑戰，在疫情逐漸趨緩的同時，台北君悅率先點亮這棵別具意義的耶誕樹，期能藉此帶給所有賓客及社會更多幸福感受與希望。

台北君悅感恩耶誕贈禮也同步開賣，像是「德國耶誕烤火雞」(5公斤/ 4,600元，附贈南瓜草莓蒙布朗塔)，由宴會西餐主廚洪飛立操刀，以正統德國料理手法，將頂級初榨橄欖油、西班牙煙燻紅椒粉與火雞醃漬24小時，90度低溫烤至七分熟，塗抹特製蜂蜜水後二次烘烤，使表皮呈金黃色澤、肉質軟嫩緊實，入口散發煙燻與蜜香交疊的多重風味，搭配義大利平安夜習俗必吃的白豆以及帕瑪森香料乳酪餡。