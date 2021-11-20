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厭世風變幸福風！小松菜奈嫁影帝後，最強招桃花妝要學
曾經以厭世臉聞名的日本女星小松菜奈，最近宣布與日本奧斯卡影帝菅田將暉結婚後，從厭世臉變成狂冒粉紅泡泡的幸福風，連最新代言照，也大走粉嫩路線，該要怎麼要與小松菜奈學習，畫出能夠招桃花的妝容呢？
想要吸引目光，不需要濃妝，小松菜奈熱愛的光透素裸顏底妝，就能展現出少女心的戀愛妝感，小松菜奈最喜歡用的就是INTEGRATE櫻特芮「光透素裸顏系列」，包括可以打造透嫩、水潤偽素顏的光透素裸顏美肌乳，或是光透素裸顏蜜粉餅，能夠明亮膚色，散發出粉紅光芒。
透出微粉紅的腮紅，也是秘訣之一，可以用初戀微醺腮紅霜，特殊的唇頰兩用，還是百搭色系，溫柔又可愛；近期仍得戴口罩，眼神也格外重要，深邃漸層眼影與Hello Kitty限定插畫設計的限定款，大地棕橘色調的#BR703擁抱暖橘，或乾燥玫瑰色調的#PK704心情粉紅，都能讓眼神散發出最強放電。
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