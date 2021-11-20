厭世風變幸福風！小松菜奈嫁影帝後，最強招桃花妝要學

曾經以厭世臉聞名的日本女星小松菜奈，最近宣布與日本奧斯卡影帝菅田將暉結婚後，從厭世臉變成狂冒粉紅泡泡的幸福風，連最新代言照，也大走粉嫩路線，該要怎麼要與小松菜奈學習，畫出能夠招桃花的妝容呢？

想要吸引目光，不需要濃妝，小松菜奈熱愛的光透素裸顏底妝，就能展現出少女心的戀愛妝感，小松菜奈最喜歡用的就是INTEGRATE櫻特芮「光透素裸顏系列」，包括可以打造透嫩、水潤偽素顏的光透素裸顏美肌乳，或是光透素裸顏蜜粉餅，能夠明亮膚色，散發出粉紅光芒。