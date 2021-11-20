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X造型空間太美根本網美點！雅典全新私人展廳正式啟用

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全球只此一見的UFO古銅座鐘，具備三地時間顯示功能、一年動力儲存，玻璃外罩並由瑞士Verre et Quartz玻璃吹製工坊打造，成為雅典私人展廳的鎮館之寶。圖 / 雅典表提供
全球只此一見的UFO古銅座鐘，具備三地時間顯示功能、一年動力儲存，玻璃外罩並由瑞士Verre et Quartz玻璃吹製工坊打造，成為雅典私人展廳的鎮館之寶。圖 / 雅典表提供

人類是動物，需要活動。空間的室內設計、照明，不只影響了感知、也形塑了印象。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）日前在瑞士勒洛克花園大道（rue du Jardin）3號的表廠總部內開設了約52坪的全新私人展廳，展現175年的深厚品牌歷史，並向未來遠眺。

雅典營運總監Françoise Bezzola表示，這個展間的建立，是為表現品牌的本質：「快樂、現代、靈巧」。環形的裝飾藝術在空間中畫出了優美弧形，也像是時間的經緯度，在無形時間中留下了有形的座標；碩大的X造型牆面，理所當然讓人聯想到雅典Diver X或Skeleton X腕表強烈的X造型，更有背後突破機械與美學極限的意念。

除了歷往雅典曾留下的珍貴文史資料，品牌更特別推出一款古銅色UFO座鐘。它曾於今年4月首度面世，具備象徵過去、現在、未來的三地時間功能以及超長的一年動力儲存。由巨型黃銅擺輪、6個大型發條盒，合計663個零件組成，外殼再由瑞士玻璃吹製工坊Verre et Quartz打造，柔軟、光華。全球限量75件，並已全數售完，今年並在2021 Only Watch拍賣會上現身、並再度刷新拍賣紀錄，而這枚古銅色的UFO座鐘則將不對外銷售，在館內永久展出，以為鎮館之寶。

展廳目前尚未對外公開，但當下一屆、每兩年舉辦一次的鐘表文化遺產日（Watchmaking Heritage Days）舉辦時，空間將對外開放，勢將成為精密機械與鐘表文化愛好者的必訪景點之一。

身為擁有長達175年歷史的品牌，雅典過往也曾打造過珍貴的金質複雜功能懷表。圖 / 雅典表提供
身為擁有長達175年歷史的品牌，雅典過往也曾打造過珍貴的金質複雜功能懷表。圖 / 雅典表提供
除了X造型與環境裝置藝術，地毯也隱約帶有海岸經緯度的聯想，呼應雅典近年積極發展潛水表與海洋生態保育。圖 / 雅典表提供
除了X造型與環境裝置藝術，地毯也隱約帶有海岸經緯度的聯想，呼應雅典近年積極發展潛水表與海洋生態保育。圖 / 雅典表提供
佔地約50多坪的空間內，依時間編年，展示了品牌歷往的發明與珍貴文獻史料。圖 / 雅典表提供
佔地約50多坪的空間內，依時間編年，展示了品牌歷往的發明與珍貴文獻史料。圖 / 雅典表提供

雅典 品牌 瑞士

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