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必比登「建宏牛肉麵」改名回歸！老闆透露原因遭網友砲轟

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必比登「建宏牛肉麵」改名回歸！老闆透露背後原因 網一片砲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
老字號的建宏牛肉麵，原本已經熄燈落幕，但又改名重新營業，原因是「營業稅」。圖／聯合報系資料照
老字號的建宏牛肉麵，原本已經熄燈落幕，但又改名重新營業，原因是「營業稅」。圖／聯合報系資料照

西門町老字號「建宏牛肉麵」因為價格平易近人，24小時營業，是許多民眾解饞的好地方，近年也曾入選「美食聖經」的米其林指南必比登推薦，但今年8月初因為疫情受到波及決定熄燈，但後來又傳出改店名遷店，讓人摸不著頭緒，對此，老闆也透露是因為「營業稅」緣故，此舉也遭到網友砲轟。

建宏牛肉麵店內提供牛肉麵、牛雜麵等麵食，因為價格便宜，又是24小時營業，因此是許多學生族、夜貓族的用餐好去處，過去建宏牛肉麵也曾入選為台北米其林指南的必比登推薦，是北市知名的牛肉麵店之一，但卻在今年8月初，因為不敵疫情，宣布熄燈，當時也讓許多民眾感到不捨。

不過8月中業者又公布要搬家到同地址附近的店面，並且改名為「采宏牛肉麵」，讓人不少人覺得很錯愕、摸不著頭緒，始終沒有透露原因的業者近日才鬆口表示，因為建宏牛肉麵被列入必比登出名，疫情緣故觀光客減少，為了減少營業稅支出，才會改名重新營業，並且貼上「免用統一發票」標示。

根據「東森新聞」報導，采宏牛肉麵老闆指出，哥哥經營的「富宏」也改名為「荐豪」，是因為實聯制的緣故，據了解萬華目前有「富宏」、「荐豪」、「采宏」，分別由母子3人經營。

但此舉卻遭到網友砲轟，「逃稅仔還這麼高調」、「我一定檢舉」、「這是正常的嗎？逃稅還這麼高調」、「好笑的是國稅局在隔壁而已」、「我就不信這間沒20萬營收」、「那這樣幹嘛要改名，你都講出來是為了逃漏稅那國稅局一定會去的啊」。

不過也有人認為，「這是公開的秘密了，名店都這樣搞」、「他有申請免用統一發票過，那就合法啊」、「合法避稅阿，一間大公司營業額分3份就都不過門檻，就都可以避開了」、「合法，但可以觀察人數是否超過免發票級距」。

牛肉麵

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