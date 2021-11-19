退休力應變沙龍4-4／世代退休觀不同 保持學習成共識

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，聯合報社長游美月代表民眾向專家提問。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，聯合報社長游美月代表民眾向專家提問。記者葉信菉／攝影

你想要過什麼樣的退休生活？旅居波蘭的作家葉士愷說，新世代對退休想像是可以健康自在過生活，不需要為了經濟煩惱；關渡醫院院長陳亮恭則表示，現在腦中沒有退休這件事；宏碁創辦人施振榮說，自己雖從工作退休，但沒有從社會和人生中退休。三個不同世代，對退休人生各有不同看法。

退休被視為人生最重要的階段之一，但出現於人類歷史不過百餘年，且定義一直改變。陳亮恭指出，退休制度於一八八○年俾斯麥於德意志帝國實施，規定六十五歲退休，但當時德意志帝國平均年齡才四十七歲。俾斯麥為了讓老到無法工作的人得到政府照顧，提出退休制度，與如今追求第二或第三人生的退休已經不同。

即將邁入七十七歲的施振榮說，台灣平均臥床時間是八年，若以現在的平均餘命八十歲來說，「我現在應該是躺在床上的人」。他六十歲從工作退休，從四十歲就開始準備，五十幾歲時發現冠狀動脈阻塞，於是減少壓力、注意飲食及多運動，如今他雖然從工作退休，但一直保持社會連結，「活在社會就是要不斷地有貢獻，所以必須不斷的學習。」

陳亮恭說，他現在腦袋裡是沒有退休，英國經濟部智庫曾調查，勞工不管幾歲退休，退休後平均僅開心兩年，隨後就開始因健康問題看醫師；法國研究也發現，勞工每晚一年退休，可降低失智症發生風險百分之三至五。

其實目前為退休人士設計的許多健康促進方法，透過上班都可以達成，包括要有活動量、要用腦力，與人相處應對，退休後要排很多課程才能達到這些目的。陳亮恭認為，有些工作職務必須世代交替，但不代表不用繼續工作，他目前腦中沒有退休這件事。

聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，聯合報社長游美月發表談話。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，聯合報社長游美月發表談話。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，宏碁集團創辦人施振榮認 為應變力非常重要。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，宏碁集團創辦人施振榮認 為應變力非常重要。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，立關渡醫院院長陳亮恭認為健康是退休準備的「粽子頭」，帶動其他面向的能力。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，立關渡醫院院長陳亮恭認為健康是退休準備的「粽子頭」，帶動其他面向的能力。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部昨天舉辦疫變下的退休力應變沙龍，邀請關渡醫院院長陳亮恭（左起）、聯合報社長游美月、宏碁集團創辦人施振榮、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部昨天舉辦疫變下的退休力應變沙龍，邀請關渡醫院院長陳亮恭（左起）、聯合報社長游美月、宏碁集團創辦人施振榮、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者葉信菉／攝影
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，旅居波蘭的作家葉士愷線上參與。 圖／取自「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書專頁
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，旅居波蘭的作家葉士愷線上參與。 圖／取自「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書專頁
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，旅居波蘭的作家葉士愷線上參與，他認為新世代對退休想像是可以健康自在過生活，不需要為了經濟煩惱。 圖為他和妻子合影。</p><!--5--><p> 圖／取自「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書專頁
聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，旅居波蘭的作家葉士愷線上參與，他認為新世代對退休想像是可以健康自在過生活，不需要為了經濟煩惱。 圖為他和妻子合影。

圖／取自「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書專頁

陳亮恭

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