500盤榜單是品味大數據！美食家看盤「愈看愈有趣」

「500盤的得獎名單真是愈看愈有趣，這就是一份品味的大數據」，美食家高琹雯Liz說，這份名單可以看出台灣人的口味偏好，像最受歡迎的前三名，第一、二名分別是台式與中式，第三名出乎意料的是歐陸菜系，她笑說，「數據很重要，感覺不可靠」。

500盤公布甫名單，就在美食圈掀起討論。米其林星廚江振誠形容，「這是一份最接地氣，也與民眾最接近的一份美食評鑑」，他認為，名單誠實反映台灣餐飲的線狀，「呈現2021年台灣食物的風景」。榜單中過半是新餐廳，可見餐飲的新創意普遍接受度高；他最好奇的是四家沒吃過的義大利餐廳，菜名都很吸引人，將會列入名廚的第一波賞味名單。

飲食旅遊作家葉怡蘭認為，500盤以「菜」為核心，可容納不同的觀點，也更開闊多元，它某種程度展現了「台灣人怎麼吃、吃什麼、愛吃什麼」。其中，台式佔比最高，但得盤數卻比中菜少，這也勾勒出一份台灣人的宴飲樣貌，怎麼請客、在什麼地方請客？此外，中菜高度露臉，義式料理也佔有一席之地，這都是米其林無法呈現或忽略的部分。

「得一盤比得十一盤的還要精采」，美食家王瑞瑤也認為，「名單愈看愈有趣」，評審不只美食家，甚至有不少人與餐飲背景完全無關，選出的名單也更廣泛多元，除了美食討論度高的北、高、台中，其他城市的美食也被納入。如果明年續辦，她希望能有更明確清楚的評審規則，像是甜點、小吃甚至冷凍食品，應該屬於另一個領域，有些不對外開放「一般人看不見的風景」也應篩選。