快訊

打不完！高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應

姊妹花北上途中自撞護欄 釀一死一傷悲劇

500盤榜單是品味大數據！美食家看盤「愈看愈有趣」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
葉怡蘭肯定500盤以「菜」為核心，可容納不同的觀點，也更開闊多元。圖／500盤採訪團隊
葉怡蘭肯定500盤以「菜」為核心，可容納不同的觀點，也更開闊多元。圖／500盤採訪團隊

「500盤的得獎名單真是愈看愈有趣，這就是一份品味的大數據」，美食家高琹雯Liz說，這份名單可以看出台灣人的口味偏好，像最受歡迎的前三名，第一、二名分別是台式與中式，第三名出乎意料的是歐陸菜系，她笑說，「數據很重要，感覺不可靠」。

500盤公布甫名單，就在美食圈掀起討論。米其林星廚江振誠形容，「這是一份最接地氣，也與民眾最接近的一份美食評鑑」，他認為，名單誠實反映台灣餐飲的線狀，「呈現2021年台灣食物的風景」。榜單中過半是新餐廳，可見餐飲的新創意普遍接受度高；他最好奇的是四家沒吃過的義大利餐廳，菜名都很吸引人，將會列入名廚的第一波賞味名單。

飲食旅遊作家葉怡蘭認為，500盤以「菜」為核心，可容納不同的觀點，也更開闊多元，它某種程度展現了「台灣人怎麼吃、吃什麼、愛吃什麼」。其中，台式佔比最高，但得盤數卻比中菜少，這也勾勒出一份台灣人的宴飲樣貌，怎麼請客、在什麼地方請客？此外，中菜高度露臉，義式料理也佔有一席之地，這都是米其林無法呈現或忽略的部分。

「得一盤比得十一盤的還要精采」，美食家王瑞瑤也認為，「名單愈看愈有趣」，評審不只美食家，甚至有不少人與餐飲背景完全無關，選出的名單也更廣泛多元，除了美食討論度高的北、高、台中，其他城市的美食也被納入。如果明年續辦，她希望能有更明確清楚的評審規則，像是甜點、小吃甚至冷凍食品，應該屬於另一個領域，有些不對外開放「一般人看不見的風景」也應篩選。

美食家徐天麟對於名單表示「樂觀其成」，「因為這是從每個人的生活習慣、生活圈中選出的名單」，他個人偏好中菜，也期待隨著時代潮流進步，中菜、台菜未來也能有時下流行的Fine Dining。他也笑說，十盤實在不夠，「遺珠太多」，希望明年再辦可以至少選個二十盤。

得獎菜色形色皆美。圖／500盤採訪團隊
得獎菜色形色皆美。圖／500盤採訪團隊
美食家高琹雯Liz認為，500盤的榜單，可以看出台灣人的口味偏好。圖／500盤採訪團隊
美食家高琹雯Liz認為，500盤的榜單，可以看出台灣人的口味偏好。圖／500盤採訪團隊
500盤名單揭曉，得獎餐廳代表大合照。圖／500盤採訪團隊
500盤名單揭曉，得獎餐廳代表大合照。圖／500盤採訪團隊
米其林星廚江振誠形容，「500盤是一份最接地氣，也與民眾最接近的一份美食評鑑」。圖／500盤採訪團隊
米其林星廚江振誠形容，「500盤是一份最接地氣，也與民眾最接近的一份美食評鑑」。圖／500盤採訪團隊

台灣人 米其林

延伸閱讀

500盤／西施泡飯、獅子頭、白帶魚捲煙燻起司各奪3盤

500盤／義大利餐廳Tutto Bello、Solo Pasta各獲6盤

500盤／三星頤宮摘8盤！蔣勳愛的「酒蛋麵線」是隱藏版菜單

500盤／晶華軒奪8盤！「鱈蟹西施泡飯」一菜摘3盤

相關新聞

麵包冠軍陳耀訓、興波咖啡聯手推生吐司！全家便利商店獨家限量販售

全家便利商店持續與世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅聯手打造各式烘焙品，繼推出「夏日雪藏冰心麵包」創造風潮每周平均賣千組後，這次...

奇美博物館推出「聖誕周末」 主打英國風邀遊客來搖滾

奇美博物館今天推出「聖誕週末」活動，以「美妙聖誕」為主題，主打「英國」、「搖滾」兩大元素，內容包括聖誕大舞會、聖誕市集、...

限時3天！統一獅下半季封王 7-11推300項商品第2件5折

歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2021年下半球季封王，同時也拿下隊史第15座季冠軍，7-ELEVEN門市於11月26日...

500盤／狂奪11盤！台北最難訂私廚「喜相逢麵館」居冠

在本屆500盤評選結果之中，被譽為「全台北最難訂的私廚餐廳」之一的「喜相逢麵館」，以煙燻白鯧、黃魚煨麵等招牌菜，強奪11...

500盤榜單是品味大數據！美食家看盤「愈看愈有趣」

「500盤的得獎名單真是愈看愈有趣，這就是一份品味的大數據」，美食家高琹雯Liz說，這份名單可以看出台灣人的口味偏好，像...

「雞Star全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃」快閃店亮點商品限量搶先預購！

奧樂雞Ology五歲啦！擁有百萬粉絲的超人氣插畫家「掰掰啾啾Byebyechuchu」創作的奧樂雞，可愛呆萌的模樣，深受廣大粉絲喜愛，然而這五年來，不斷傳出奧樂雞究竟是「雞」還是「蛞蝓」的質疑聲浪，儘管奧樂雞不只一次聲明自己的「雞」身份，依舊抵擋不了「蛞蝓」真身的地方傳言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。