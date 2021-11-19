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麵包冠軍陳耀訓、興波咖啡聯手推生吐司！全家便利商店獨家限量販售

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅與同為世界冠軍、Simple Kaffa興波咖啡創辦人吳則霖聯手，推出陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」，全家便利商店獨家限量販售。圖／全家便利商店提供
世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅與同為世界冠軍、Simple Kaffa興波咖啡創辦人吳則霖聯手，推出陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」，全家便利商店獨家限量販售。圖／全家便利商店提供

全家便利商店持續與世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅聯手打造各式烘焙品，繼推出「夏日雪藏冰心麵包」創造風潮每周平均賣千組後，這次與同為世界冠軍、Simple Kaffa興波咖啡創辦人吳則霖共同聯手，結合精品咖啡的元素與時下最夯的生吐司，推出陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」，將於11月22日上午10點在LINE社群電商平台「全+1」準時開賣，首批限量3,000份，售價239元（一盒4片），購買還附贈興波咖啡掛耳包一包。

陳耀訓監製與興波咖啡聯名出品的最強風味「咖啡生吐司」，是世界雙冠王第二度操刀的烘焙商品，由Simple Kaffa興波咖啡創辦人吳則霖精選出味道帶有核果、焦糖、巧克力香氣的阿寶深焙綜合豆，經萃取後再與麵粉結合製成，搭配上蜜漬橘皮，增加香甜口感，把咖啡與吐司完美結合，一次就能享受到兩種微奢華的精品感。

陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」將於11月22日上午10點在LINE社群電商平台「全+1」準時開賣，首批限量3,000份，售價239元，購買還附贈興波咖啡掛耳包一包。圖／全家便利商店提供
陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」將於11月22日上午10點在LINE社群電商平台「全+1」準時開賣，首批限量3,000份，售價239元，購買還附贈興波咖啡掛耳包一包。圖／全家便利商店提供
世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅與同為世界冠軍、Simple Kaffa興波咖啡創辦人吳則霖聯手，推出陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」，全家便利商店獨家限量販售。圖／全家便利商店提供
世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅與同為世界冠軍、Simple Kaffa興波咖啡創辦人吳則霖聯手，推出陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」，全家便利商店獨家限量販售。圖／全家便利商店提供
陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」將於11月22日上午10點在LINE社群電商平台「全+1」準時開賣，首批限量3,000份，售價239元，購買還附贈興波咖啡掛耳包一包。圖／全家便利商店提供
陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」將於11月22日上午10點在LINE社群電商平台「全+1」準時開賣，首批限量3,000份，售價239元，購買還附贈興波咖啡掛耳包一包。圖／全家便利商店提供
麵包冠軍陳耀訓、興波咖啡聯手最強風味「咖啡生吐司，全家便利商店獨家限量販售。圖／全家便利商店提供
麵包冠軍陳耀訓、興波咖啡聯手最強風味「咖啡生吐司，全家便利商店獨家限量販售。圖／全家便利商店提供
陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」將於11月22日上午10點在LINE社群電商平台「全+1」準時開賣，首批限量3,000份，售價239元，購買還附贈興波咖啡掛耳包一包。圖／全家便利商店提供
陳耀訓•麵包埠 X 興波咖啡「咖啡生吐司」將於11月22日上午10點在LINE社群電商平台「全+1」準時開賣，首批限量3,000份，售價239元，購買還附贈興波咖啡掛耳包一包。圖／全家便利商店提供

咖啡 麵包 烘焙

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