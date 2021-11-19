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限時3天！統一獅下半季封王 7-11推300項商品第2件5折
歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2021年下半球季封王，同時也拿下隊史第15座季冠軍，7-ELEVEN門市於11月26日至11月28日連續3天推出CITY全系列、大亨堡、現蒸地瓜、包子、統一飲料、麵包、泡麵、冰品等超過300項指定商品同類別任選第2件5折優惠活動（以價低者優先折扣），單筆消費滿600元、搭配指定信用卡結帳再享立折100元優惠；行動隨時取同步祭出指定CITY飲品組合優惠，歡迎全民共享統一7-ELEVEN獅隊榮獲下半球季封王的喜悅。
11月26日至11月28日7-ELEVEN推出指定商品同類別任選第2件5折優惠活動，優惠商品包括CITY全系列優惠、大亨堡、現蒸地瓜、包子系列，以及統一系列指定飲料、麵包、泡麵、冰品等，共計超過300項商品。持振興隨取卡結帳同享優惠折扣。
活動期間持聯邦、玉山、永豐信用卡結帳，單筆結帳滿600元立折100元，每卡限2次，聯邦銀行限量3.4萬筆、玉山銀行限量1.5萬筆、永豐銀行限量1.1萬筆。
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