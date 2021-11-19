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「雞Star全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃」快閃店亮點商品限量搶先預購！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
奧樂雞5週年快閃店主視覺。圖／聯合數位文創提供
奧樂雞5週年快閃店主視覺。圖／聯合數位文創提供

5週年限定絨毛側背包。圖／聯合數位文創提供
5週年限定絨毛側背包。圖／聯合數位文創提供

奧樂雞Ology五歲啦！擁有百萬粉絲的超人氣插畫家「掰掰啾啾Byebyechuchu」創作的奧樂雞，可愛呆萌的模樣，深受廣大粉絲喜愛，然而這五年來，不斷傳出奧樂雞究竟是「雞」還是「蛞蝓」的質疑聲浪，儘管奧樂雞不只一次聲明自己的「雞」身份，依舊抵擋不了「蛞蝓」真身的地方傳言。

這一次，奧樂雞不忍了！決定守護雞的責任，前進殿堂，為自己長期被質疑的「雞」身份發聲！有點市與奧樂雞首度合作，插旗華山1914文創園區「雞Star全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃」即將於2021年12月25日開跑，呼籲粉絲們勇敢站出來！投下你神聖一票，奧樂雞是「雞」還是「蛞蝓」，這次由你決定！

「雞Star全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃」快閃店限定商品搶先預購活動將於2021年11月19日至12月23於fandora線上商城販售，主辦單位獨家搶先限量釋出7個亮點品項，讓粉絲可以在快閃店開幕前收編，不用怕缺貨直接預訂送貨到府！另外主辦單位特別加碼，凡參加預購的粉絲們，於2021年12月25日至2022年2月14日憑預購成功頁面至5週年快閃店現場消費，不限金額即可免費獲得限量贈品。

、5週年限定造型捲毯。圖／聯合數位文創提供
、5週年限定造型捲毯。圖／聯合數位文創提供

史上最可愛的競選真「雞」設計，「限定30公分絨毛娃娃」、「限定絨毛側背包」等5週年商品，粉絲絕對不能錯過！戴上「限定安全帽」，漂丿出行，一起尋找同路人。上班族少不了的「限定無線光學滑鼠」，握在手中就像握住那張決定奧樂雞生物定位的寶貴選票。「限定造型捲毯」絕對是宅在家追劇、辦公室午睡必備的保暖好物，奧樂雞化身為毯子擁抱你、陪你一起面對機車主管的無情批判。可愛實用的「限定床上電腦桌」、「限定斗篷浴巾」，更是宅在家不可或缺的耍廢聖物。更多5週年限定商品即將在12月25號於華山1914文創園區雞情上架，陪你度過最特別的聖誕假期！

5週年限定30公分絨毛娃娃。圖／聯合數位文創提供
5週年限定30公分絨毛娃娃。圖／聯合數位文創提供
5週年限定光學滑鼠。圖／聯合數位文創提供
5週年限定光學滑鼠。圖／聯合數位文創提供

「雞Star全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃」

商品搶先預購時間：2021年11月19日至2021年12月23日

商品預購連結：https://bit.ly/3osovaq

快閃活動地點：華山1914文創園區-東2A館

快閃活動時間：2021年12月25日至2022年2月14日

活動粉專：https://bit.ly/3DwsNnD

入場資格：免費入場

授權單位：華研國際

主辦單位：聯合數位文創、有你共創、Fandora

快閃 文創 保暖

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