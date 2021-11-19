奇美博物館推出「聖誕周末」 主打英國風邀遊客來搖滾

奇美博物館今天推出「聖誕週末」活動，以「美妙聖誕」為主題，主打「英國」、「搖滾」兩大元素，內容包括聖誕大舞會、聖誕市集、音樂饗宴、舞蹈表演、星光電影、V&A國際特展、常設典藏推薦等系列企畫、打造「溫馨且富有藝文氣息的西洋聖誕派對」，活動18日起連兩個周末下午登場，今起預售票開賣、12歲以下兒童免費。

「幸福聖誕樹」今天也在繆思廣場亮相，13公尺高🈶️彩球、星星點綴，加入全新的粉紅色系呼應活動主題「美妙」意象；即日起展出至明年1月11日，每天下午5點半到晚上10點點燈。聖誕活動四天晚間將搭配聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。

奇美博物館表示，「2021聖誕週末」希望在疫情籠罩下，仍可帶給民眾「充滿希望的美妙事物、讓大家不出國就能感受置身歐美的過節氛圍；內容有象徵英國的米字旗、紅色電話亭到英國搖滾樂等元素都融入活動，營造濃濃的英國情調，並加入搖滾風格增添輕鬆歡樂氣氛。

這次「聖誕週末」有小朋友最愛的聖誕老公公將帶領超high的搖滾樂團熱情開場，並於園區遊行、舉辦見面會；一年一度的廣場聖誕大舞會以「經典搖滾」為主題，邀請民眾狂歡共舞；「戶外星光電影」精選英國熱門大片如《哈利波特》、《納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥》等輪番放映。

節目部分音樂表演有搖滾樂團、聲樂、鋼琴、四重奏、管弦樂等各種類型，舞蹈有踢踏舞、芭蕾舞、街舞等每日逾16場節目；「聖誕市集」匯集異國美食、文創手作等約80個風格攤位，民眾可喝溫暖熱紅酒、熱可可，配上英國知名小吃炸魚薯條、英式傳統點心斯康。