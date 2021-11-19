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第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

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500盤／晶華軒奪8盤！「鱈蟹西施泡飯」一菜摘3盤

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
洪裕鈞認為，「花雕玉液蒸鱈場蟹柳的presetation非常驚人」。圖／台北晶華酒店提供
洪裕鈞認為，「花雕玉液蒸鱈場蟹柳的presetation非常驚人」。圖／台北晶華酒店提供

穿過典雅的中式長廊，走進充滿藝術美感的晶華軒，古今交錯的氛圍，端上盡是耗時費工的正宗粵式料理。在剛揭曉、第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」中，晶華軒勇奪8盤，其中「鱈蟹西施泡飯」更是一菜摘3盤，星廚江振誠、影視圈名人王偉忠、Taipei Foodie創辦人Leslie Liu，都不約而同隔空投給它。

結合中國傳統書法藝術及現代燈光、玻璃造景的晶華軒，既時尚又典雅；2019年新上任的香港主廚鄔海明將菜單改頭換面，從200道收斂至65道純正粵菜，奠定晶華軒的粵菜基調。10間包廂可舉辦6人起的大小宴會，細膩的服務、超然品味與講究的菜色，讓此地成為台北社交圈耀眼的宴飲地標。

最新評鑑「500盤」中，除了「鱈蟹西施泡飯」勇奪3盤，晶華軒的「生磨杏汁燉白肺湯」也摘2盤，另有「招牌蜜汁叉燒」、「脆皮吊燒雞」、「花雕玉液蒸鱈場蟹柳」各得一盤，總計8盤。

名廚江振誠將盤子給了晶華軒「鱈蟹西施泡飯」，因為這裡的西施泡飯，會勾起他在法國時什麼東西都拿來泡飯的懷念滋味，最主要這道菜好吃，因為有一半的飯是油炸的、另一半是正常的飯，所以吃起來，泡飯會多一股「米香」的香氣。

王偉忠說，這道菜需預訂，5個人以上才會做，最特別的是臨桌現做現吃的港式粵菜，米飯硬度十分重要，太軟就會變稀飯，也不能硬到像西班牙燉飯，廚師料理時，先把米飯炒過，再以龍蝦、沙公蟹及白蝦細細熬煮成鮮紅的高湯，鮮明的海味得馬上吃，它的配菜也好吃，非常過癮。

美食家蔡珠兒與張聰都將盤子給了「生磨杏汁燉白肺湯」，蔡珠兒形容「杏味夠濃，豬肺處理得好，湯汁醇厚可口」。來自香港、懂湯的張聰認為，「這道菜好在傳統、火候及材料用得好。」粵菜裡說「斤料斤湯」，即一斤材料一斤湯，材料要用得狠，這道菜做到這一點，材料選得好、量又夠多，火候拿捏得好，是更高級版的白肺湯。

美食家徐天麟則將盤子給了「脆皮吊燒雞」，這是廣東菜的經典，「相對於許多廣東館子，晶華軒的這道脆皮雞顯得格外厲害。它的皮可以處理到薄得像法式千層派一樣，讓外皮油亮酥脆，薄薄一層脂肪就襯映在脆皮的下面，雞肉軟嫩而帶汁，吃起來非常過癮，是一道不可多得的功夫菜」。

台灣松下電器董事長洪裕鈞則選了「花雕玉液蒸鱈場蟹柳」，這道菜使用阿拉斯加帝王蟹，一蟹三吃，先吃蟹肉，蟹殼再熬煮成橘色的湯，加了海鮮，倒入烤焦的鍋巴變成拌飯，「整道的presetation非常驚人」；「我有痛風，海鮮不能吃太多，所以要吃、就要吃到最好吃的。」

2021【500盤】特別報導

500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑

晶華軒「生磨杏汁燉白肺湯」也有2盤的好成績。圖／張聰提供
晶華軒「生磨杏汁燉白肺湯」也有2盤的好成績。圖／張聰提供
徐天麟將盤子給了「脆皮吊燒雞」。圖／徐天麟提供
徐天麟將盤子給了「脆皮吊燒雞」。圖／徐天麟提供
晶華軒「鱈蟹西施泡飯」勇奪3盤。圖／台北晶華酒店提供
晶華軒「鱈蟹西施泡飯」勇奪3盤。圖／台北晶華酒店提供

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