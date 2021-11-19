500盤／Sinasera 24奪7盤！「在地魚生態鏈系列」占4盤

座落於台東長濱的「Sinasera 24」以阿美族語「大地」命名，「24」則象徵24 節氣，代表要讓食客在一年24個節氣裡，感受台東土地的風情。在本次500盤評比之中，Sinasera 24共有4款菜色入選，共計獲得7面盤子，其中「在地魚生態鏈系列」，更是獲得4位評審的盤子認同，成為活動中獲得最多盤子的單項料理。

Sinasera 24的主廚楊柏偉（Nick），過去曾獲得國際果雕冠軍，並在法國普羅旺斯米其林一星餐廳 La Bonne Etape、馬賽的三星餐廳Le Petit Nice－Gérald Passedat進修。精進法國傳統料理的技法與精神後，楊柏偉受邀回到服役時曾待過的長濱，透過法式料理手法並結合24節氣的概念，將山林、海洋的食材，以最貼近大自然的方式呈現，並吸引無數饕客專程前往用餐。

Sinasera 24的主廚楊柏偉（Nick）。圖/500盤採訪團隊

在500盤的活動中，Sinasera 24共有金蘭魚、豆腐乳甜點、在地魚生態鏈系列、山當歸魚等4道料理獲得評審的認可。針對一舉斬獲4個盤子的「在地魚生態鏈系列」，每個評審各吃到不同的魚種，但林一峰指出，從魚生、鹽巴、蔬菜、香料…的所有元素，皆取自於在地；並且主廚將其中的每一個元素，都發揮到令人激賞的地步，那種在嘴裏瞬間綻放開來的美味，真的會讓人感動地掉下淚來。

另款「豆腐乳甜點」，陳志煌則表示，「這道是我們全家都最難忘的一道甜點，沒有之一」，也是陳志煌印象中第一個吃到用豆腐乳做甜點的。他認為，豆腐乳本來是個很鹹的食物，但主廚Nick運用在甜點後，居然產生鮮味，也讓甜味變得更優雅。豆腐乳選用當地「羅山有機村」手作的泥火山豆腐乳，沒有一般豆腐乳重鹹，味道乾淨，鹹味還會回甘，帶給你甜味的錯覺，主廚非常精準地把這個感覺呈現到甜點裡面。

Liz則認為，「金蘭魚」選用台東成功港的金蘭魚，清蒸熟度剛好，配上番茄、香菜、九層塔、青龍辣椒與檸檬汁、大量橄欖油製成的醬汁，清鮮味美，非常涮嘴，拿來蘸麵包也是一絕。票投「山當歸魚」的許心怡則認為，該道菜每一片魚有著吹彈得破似的嫩，背後有極細膩的工序。漁獲來自成功漁港，而調味的山當歸，來自附近的玉長公路，山海交會之處，這道菜從鮮甜微苦回甘的層次也像一個故事般吸引人。

2021【500盤】特別報導

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