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第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

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500盤／第一次吃金蓬萊就跟周董去！昆凌：排骨酥美味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
金蓬萊遵古台菜餐廳「土魠魚米粉鍋」。圖／報系資料照
金蓬萊遵古台菜餐廳「土魠魚米粉鍋」。圖／報系資料照

已經傳承至第二代的是許多台菜、北投酒家菜愛好者的口袋必備名單，在500盤評選中，金蓬萊也以土魠魚米粉鍋、海膽海參麵、蓬萊排骨酥等3道招牌料理，一舉拿下7盤肯定，其中「蓬萊排骨酥」就獨獲4位評審的青睞。

半世紀前，由陳良枝開創的「蓬萊食堂」即在北投飄香，後來其子陳芳宗遵循父親的口味，於天母創立金蓬萊台菜，持續供應台灣料理與酒家菜。2009年時，第二代料理人陳博璿接手，並搬遷至現址，同樣延續一代傳承一代的料理風味並與時俱進，至今不僅獲得許多政商名流、美食饕客的肯定，也成為台菜料理代表性的品牌之一。

本屆500盤活動當中，包括土魠魚米粉鍋、海膽海參麵、蓬萊排骨酥等3道料理均榜上有名。獲得江振誠等4位評審一致支持的「蓬萊排骨酥」，一直是金蓬萊最具代表性的餐點。詹偉雄評論，炸排骨最怕有油耗味，金蓬萊的火侯顯然控管得很好，油吃起來是清新的，肉的醃料味也不會太過，軟嫩恰到好處。昆凌則表示，10年前第一次造訪金蓬萊，就是周杰倫帶去的。這道排骨酥是讓人念念不忘的一道美味，即使體重增加，也無法抗拒。韓良憶也指出，排骨酥外酥內嫩且多汁，是真實功夫。

即是不喜歡「海膽海參麵」，但是張聰仍然票投海膽海參麵，因為「做得很好」。他表示，最貴的海參切成小塊、用最不顯眼的方式呈現，吃得出口感；海膽擺得很華麗，但與甜醬油等拌在一起後融入麵裡，看不到，可是吃起來有鮮味、甘味，還有海參的鹹甜味。林大涵則認為此道料理融匯台灣小吃和日本料理的特色，吃過以後，很難再吃其他的拌麵。

至於同樣入榜的「土魠魚米粉鍋」，粱旅珠認為，醃過後再油炸的土魠魚味道鮮美口感紮實，加上一鍋滿滿的魷魚、芋頭、蛋酥、米粉、蒜苗，還有超好吃的細米粉，上桌後持續加熱越煮越濃郁入味，是道讓人欲罷不能、立馬忘記減肥毒誓的極品！

2021【500盤】特別報導

500盤官網：50位評審、500道菜 第一份台灣人觀點的餐飲評鑑

「海膽海參麵」獲得林大涵、張聰等評審的肯定。圖／張聰 提供
「海膽海參麵」獲得林大涵、張聰等評審的肯定。圖／張聰 提供
包括江振誠、詹偉雄、昆凌、韓良憶等評審，均票投「蓬萊排骨酥」。圖／報系資料照
包括江振誠、詹偉雄、昆凌、韓良憶等評審，均票投「蓬萊排骨酥」。圖／報系資料照

海膽 北投 日本料理

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