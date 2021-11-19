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揪里來作伙行 台灣好行瑞里線明後天周休假日免費搭乘
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處上午在嘉義縣竹崎鄉文峰遊客中心，舉行「台灣好行瑞里線」通車典禮，明天上路，慶祝新路線通車，縣府與阿管處合作推出優惠，明後天周休假日首發2日，開放民眾免費搭乘，不限搭乘站點，整段車程通通免費。
搶先體驗全新路線的民眾，凡於首發2日搭乘，並與司機索取當天的搭車證明，即可至檜意森活村內「奮起福米餅店」索取「黃金米磚1條」、「珍品館」索取「嘉大昆蟲館全票平日8折券」及「嘉大咖啡學園平日飲品兌換券」，限量100人。
通車典禮由鄒族來吉部落「跳動的山林」樂舞，揭開序幕，熱情邀約各地朋友搭乘瑞里線，感受不一樣的阿里山風情，多位議員、文觀局長許有仁、縣府建設處副處長蔡育宗、縣公車處副處長曾富香、嘉市監理站長洪廣誠及地方代表參加。
阿管處長洪維新說，阿里山西北廊道是近年新興景點，通往梅山鄉瑞里風景區，沿線有文峰遊客中心、觀音瀑布、圓潭生態園區及多條登山步道，阿里山紫藤花季、螢火蟲季負盛名，得天獨厚地形培育精品級阿里山茶及咖啡，為拓展山區旅遊廣度深度，與縣府合作開行瑞里線。
路線自嘉義火車站發車行駛至瑞太資訊站，沿線經檜意森活村、竹崎車站、圓潭生態園區、瑞太古道等景點，明天上路，每周六、日及國定假日行駛，每日往返各3班次，提供無障礙中巴，採行預約制，接受民眾3-5天前電話預約。
阿管處結合台灣好行 (不限阿里山線、瑞里線)周邊48家合作店家推出「您搭好行，我送優惠」外，其中瑞里線套票更推出結合在地店家購物金等優惠套裝商品於阿里山easy go店商平台販售，邀請遊客搭乘台灣好行共同響應低碳旅遊。詳細資訊請上阿管處官網或至阿里山新印象粉絲專頁查詢。
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