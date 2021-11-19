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超夢幻！2021屏東耶誕節絢麗試燈粉紅浪漫燈美度破表

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影

2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，今年更首創橫跨道路聖誕橫幅「星光大道」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿的星星；還有一整片燈海搭配甜甜圈、珠寶箱等造景，絢爛精美的燈飾，讓屏東搖身一變成為夢幻國度，縣府近期試燈，不少經過民眾放慢腳步，漫步感受屏東夜間的浪漫，現場吸引大批網美們爭相拍照打卡，將耶誕氛圍升到最高點。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年屏東耶誕節主打「夢幻耶誕」，屏東公園從耶誕燈飾施工以來，即在網路上掀起討論熱潮，民眾紛紛期待耶誕節到來，活動現場除有氣勢磅礡、高達12米的主燈「冰雪城堡」、幻彩奪目的「魔幻路徑」外，還有網美打卡聖地的光海「星光飛舞」及高達10米的「奇想樹屋」等燈飾，將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。

傳播處指出，今年更首創橫跨道路的聖誕橫幅「星光大道」，去年在屏東公園對面天主教堂設置十字架燈飾後，大受民眾好評，今年更加碼於屋頂上放置聖誕老公公，街道充滿耶誕節氣氛。

今年共有17組燈組，活動從11月26日點燈後，絢麗燈飾展覽將至明年1月2日，在此熱情邀請民眾到多一度的屏東，感受不同風情的聖誕氣氛。

縣府指出，今年系列活動充滿巧思，12月每周末及12月24日至26日期間，將有一連串的音樂演出、魔術秀、屏東下雪了、免費聖誕主題拍貼機及親子互動活動，其中12月24日至26日還各有充滿異國風情的耶誕市集、蔥寶小火車、咖啡杯等，陪大家一同度過豐富的耶誕節。

2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。圖／屏東縣府提供
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。圖／屏東縣府提供
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，去年在屏東公園對面天主教堂設置十字架燈飾後，大受民眾好評，今年更加碼於屋頂上放置聖誕老公公，街道充滿耶誕節氣氛。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，去年在屏東公園對面天主教堂設置十字架燈飾後，大受民眾好評，今年更加碼於屋頂上放置聖誕老公公，街道充滿耶誕節氣氛。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，今年更首創橫跨道路聖誕橫幅「星光大道」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿的星星。圖／屏東縣府提供
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，今年更首創橫跨道路聖誕橫幅「星光大道」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿的星星。圖／屏東縣府提供
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影
2021屏東耶誕節將在本月26日在屏東公園夢幻登場，各式燈飾將夢幻浪漫氣氛帶到屏東公園，讓公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 耶誕節 教堂

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