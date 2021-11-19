黑五來襲！家樂福推限時快閃優惠 滿1,399元領券現折5%

雙11才剛過，黑色星期五緊接著又來報到！家樂福推出黑色星期五線上線下限時快閃優惠，即日起至11月30日期間，購買指定商品滿1,399元領券現折5%現省超有感，另外還有家樂福自有品牌滿599元領券限時使用享9折、大小家電滿1,500元現折100元等優惠折價券，線上下單之前一定要記得先領再買。另外，使用家樂福App下單還可抽紅利點數5倍回饋，活動期間購買家電任一品項，下單就抽冬季必備陶瓷電暖器。為了鼓勵電子支付，使用家樂福錢包結帳，滿千送10,000紅利點數，還有眾多指定銀行、信用卡回饋，精打細算的消費者別錯過這一波。

指定活動期間，還有不同檔期大小家電、保養品、寢具商品限時下殺，11月24日至11月26日，推出九陽 × LINE FRIENDS小家電系列優惠，九陽料理鍋（莎莉/熊大）原價1,290元，特價749元；九陽多功能點心機原價2,480元，現省千元特價只要1,400元；九陽電蒸飯盒（莎莉/熊大）原價2,280元，特價1,490元、九陽快煮壺（兔兔/熊大）原價2,480元，特價1,499元，還有九陽即飲機（莎莉/熊大）原價3,980元，特價2,480元。緊接著11月26日至11月29日還有SHARP UHD液晶顯示器、Nintendo主機、Tefal新手不沾平底鍋、天絲乳膠獨立筒床等也都有下殺優惠。 SHARP UHD 50型液晶顯示器原價21,900元，特價18,900元。圖／家樂福提供 九陽電蒸飯盒莎莉/熊大款原價2,280元，特價1,490元。圖／家樂福提供 九陽即飲機莎莉/熊大款原價3,980元，特價2,480元。圖／家樂福提供 九陽多功能點心機原價2,480元，特價1,400元。圖／家樂福提供 Nintendo主機單機電續加強版，原價9,780元，特價8,980元再贈保護貼。圖／家樂福提供