奧樂雞特別企畫快閃店華山登場！ 亮點商品搶先預購

擁有百萬粉絲的超人氣插畫家「掰掰啾啾Byebyechuchu」創作的奧樂雞，可愛呆萌的模樣，深受廣大粉絲喜愛，然而奧樂雞究竟是「雞」還是「蛞蝓」？有點市與奧樂雞首度合作，插旗華山1914文創園區有點市的「雞Star全民選拔賽─奧樂雞5周年特別企畫」即將於12月25日開跑，呼籲粉絲們勇敢站出來！投下神聖一票，奧樂雞是「雞」還是「蛞蝓」，這次由你決定！

「雞Star全民選拔賽─奧樂雞5周年特別企畫」快閃店限定商品搶先預購活動即日起至12月23日於fandora線上商城販售，主辦單位獨家搶先限量釋出7個亮點品項，讓粉絲可以在快閃店開幕前收編，另外主辦單位特別加碼，凡參加預購的粉絲們，於12月25日至明年2月14日憑預購成功頁面至5周年快閃店現場消費，不限金額即可免費獲得限量贈品。

此外，還有更多5周年限定商品將於華山1914文創園區上架，陪你度過最特別的耶誕假期！