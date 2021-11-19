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首度插旗大稻埕碼頭 「有點市x好想兔甜蜜蜜喫茶屋」大稻埕貨櫃市集甜滋滋開張！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
好想吃飽組合（大臉燒＋珍珠鮮奶茶）190元/組。圖／聯合數位文創提供
好想吃飽組合（大臉燒＋珍珠鮮奶茶）190元/組。圖／聯合數位文創提供

台北最浪漫的河畔市集－大稻埕碼頭貨櫃市集，是欣賞淡水河夕陽的最佳地點，隨著天色變幻，日暮漸落後市集亮起點點燈火，充滿浪漫的異國情調，成為情侶約會首選。

聯合數位文創旗下商店品牌u.Point有點市，看準這股浪漫商機，打造全新輕食專賣店「有點市大稻埕店」，2021年11月20日正式入駐大稻埕碼頭貨櫃市集，帶來兼具創意與美味的IP輕食料理，首檔活動與深受廣大粉絲喜愛的IP角色「好想兔」合作，推出「有點市x好想兔甜蜜蜜喫茶屋」，為浪漫氛圍增添一股可愛氣息。

超人氣IP角色好想兔，今年分別與台北松菸與臺中驛站推出限時快閃店「好想兔5週年快閃-好想邀你來作客」，各地粉絲紛紛敲碗許願，希望好想兔能延長快閃店時間，主辦單位有點市聽到粉絲心聲，特別將好想兔請到有點市大稻埕店，推出「有點市x好想兔甜蜜蜜喫茶屋」，大受粉絲好評的「好想兔大臉燒」也將重出江湖。

一組四個不同表情的「好想兔大臉燒」，製作過程不加任何一滴水，保留大臉燒濃郁香氣，Q軟口感，讓人一吃就上癮。「好想兔珍珠鮮奶茶」首次於「有點市大稻埕店」登場，Q彈珍珠與醇濃茶香，無論是像想像想兔一樣甜滋滋的全糖、還是想減肥的無糖，各種甜度都令人超滿意，現場特別推出「好想吃飽組合」一加一最優惠，一個人吃太飽嗎？與喜歡的人一人半一剛剛好。

好想兔大臉燒 4入/份 130元。圖／聯合數位文創提供
好想兔大臉燒 4入/份 130元。圖／聯合數位文創提供

好想兔珍珠鮮奶茶 500cc/杯 75元。圖／聯合數位文創提供
好想兔珍珠鮮奶茶 500cc/杯 75元。圖／聯合數位文創提供

有點市大稻埕店將於11月20正式開幕，現場不只販售好想兔輕食，也將限量販售「好想兔5週年快閃-好想邀你來作客」快閃店限定商品，以及貓小姐Ms.Cat、懶散兔與啾先生、貓美術館catart等熱門原創IP週邊，各位粉絲們千萬不要錯過。

有點市x好想兔甜蜜蜜喫茶屋

活動地點：大稻埕碼頭貨櫃市集（臺北市民生西路底5號水門）

活動時間：2021年11月20日～2022年1月16日，週一至周五：16:00-22:00，週末及例假日：12:00-22:00

活動粉專：https://www.facebook.com/uPoint.udnF

大稻埕 快閃 碼頭

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