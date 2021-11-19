用絲巾當器材？愛馬仕推出期間限定「健身房」 12月5日華山登場！

繼東京與紐約之後，愛馬仕的「HermèsFit」企劃也即將來到台灣囉！預計於12月5日至12月12日在華山1914文化創意產業園區（紅磚六合院區西1區）期間限定開業，讓台灣民眾也能在愛馬仕獨家打造、充滿品牌風格特色的運動場域中盡情揮汗，感受肢體的無限可能。

現代人大多有健身、運動習慣，無論是為了健康、減重或是雕塑體態需求，固定的體能鍛鍊已是許多人的日常。「HermèsFit」就是一個集合各式運動項目體驗的場域，分為風格演練場和小班制體驗課程。在風格演練場中，可以體驗包括重訓、拳擊、攀岩甚至徒手健身，種類多元有趣，更能使用到愛馬仕專門訂製的「愛馬仕橘色」運動器材，機會難得。

小班制體驗課程則是完美體現愛馬仕的品牌創意，報名參與者可以使用愛馬仕時尚配件進行獨一無二的運動旅程，像是絲巾、手環、腰帶等，都變身為運動輔助器材，絕對是個非常特殊的體驗。