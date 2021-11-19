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國泰航空即起全航線雙倍碳抵銷 指定航點再打9折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國泰航空推出限時優惠。圖／國泰航空提供
國泰航空推出限時優惠。圖／國泰航空提供

為落實於2050年實現淨零碳排放的決心，國泰航空今天宣布，即起至29日推出「綠色星期五」可持續發展航班優惠活動。活動期間，將為訂購國泰全航線機票乘客免費提供所訂航班雙倍碳抵銷。此外，指定航點還可以再享九折優惠。

國泰航空作為全球朝向可持續營運的航空先驅，於14年前即推出亞洲首個航空碳抵銷計畫。

國泰說，2021年國泰航空「綠色星期五」可持續發展航班優惠，凡於今年11月19日至29日在國泰航空官網及APP購買台北/高雄出發不限航線及艙等機票，將為其抵銷所訂航班雙倍的二氧化碳。

此外，國泰說，購買於2022年1月3日至10月31日（1月29日至2月6日除外）出發至指定航點機票，輸入折扣代碼「GREEN21」，可再享九折優惠。指定航點包括：洛杉磯、紐約、舊金山、雪梨、墨爾本、倫敦、馬德里、米蘭、法蘭克福、巴黎。

國泰說，2020年在英國和歐洲啟動了首次「綠色星期五」促銷活動。在短短10天的活動中，抵銷了5000個倫敦飛往香港的航班的碳排放—足以覆蓋504次環球旅行。

國泰說，「綠色星期五」活動捐助的雙倍碳抵銷資金將於「飛向更藍天」碳抵銷計畫中全額直接用於資助由第三方國際驗證的減排項目，以抵銷碳排放，同時為發展中國家的當地社群帶來正面的改變。

國泰說，除了「飛向更藍天」碳抵銷計畫，落實使用可持續航空燃油，是國泰在未來數十年實現減碳的關鍵。國泰航空亦已承諾將可持續航空燃油使用量提升至總燃油消耗10%，在2030年按2018年的基準減少32%的地面淨碳排放量，並重申於2050年實現淨零碳排放的決心。

國泰說，現正推行多管齊下的減排策略，以達致低碳復甦及邁向淨零碳排放的長遠目標。日前並成為非營利組織「航空界氣候工作組」 (Aviation Climate Taskforce) 的創始成員。

碳排放 國泰航空

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