藝文抒壓！神券購票再享週週抽獎

本週剛抽出Apple Watch Series7獎項的聯合數位文創，為響應政府振興藝文，至12月12日前推出「挺藝文看展演High Fun五週抽」，活動期間只要在udn售票網使用五倍券、藝fun券購買站上指定節目，就能連續每週參加抽獎。此活動為期近一個月，後續獎項還有Switch OLED、煙波飯店新竹湖濱館香榭家庭房、小人國雙人票、星巴克那堤兌換券、摩斯漢堡早餐券等多項大獎，正等著大家！

主辦單位觀察活動首週使用數位券購買票券狀況踴躍，大部分民眾都表示前陣子疫情真的悶壞了，先前期待許久的展演都受到疫情影響而順延，現在好不容易等到臺灣疫情稍穩定，終於能重拾藝文樂趣，一定要大力支持！而目前最多人使用五倍券、藝fun券購買的展覽是正在台北科教館展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」以及將在12月登場的「永恆慕夏線條的魔術特展」。表演類則以即將在高雄、台中演出的「BACK TO 70’S 西洋金曲演唱會」及明年度的「漢斯季默：好萊塢王者之音」為最多民眾購買。活動詳情請上 udn瘋活動官網 查詢。