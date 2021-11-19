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南部車站也買得到台鐵鰻魚便當 今起開賣每日限量30份

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
南部也要推出鰻魚便當。圖／台鐵局提供
南部也要推出鰻魚便當。圖／台鐵局提供

台鐵台北車站日前推出鰻魚便當，好評不斷。台鐵局今天宣布，加碼南部熱情銷售，限時限量推出心「鰻」意足便當，每日限量提供30份，今起在高雄車站等據點開賣。

台鐵說，秋風拂來，是享用鰻魚最佳的時刻，高雄餐旅所為滿足南部鄉親的味蕾，特別研發製作有別於台北餐旅所的口味，推出限時限量的蒲燒鰻魚便當-「心鰻意足便當」。

台鐵說，心鰻意足便當，有別於一般日式蒲燒鰻魚便當僅有飯跟鰻魚，高雄餐旅所兼顧民眾健康，除了選用新鮮蒲燒鰻魚外，並加入日式元素海苔玉子燒、季節時蔬-高麗菜、彩椒玉米筍等，便當除了有豐富配色，讓人食指大動外，也能攝取到豐富的營養成分。此外，搭配食用酸甜的洛神漬蘿蔔片，更是能解膩並口齒留香，餘味無窮。

台鐵說，心鰻意足便當今起至11月30日止，在高雄車站東六門販賣店及新左營販賣店、屏東販賣店販售，每份售價179元，上午11時30分開賣，每日供應30份，售完為止。

便當 台鐵 高雄車站

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