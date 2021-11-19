合作七年!新竹大遠百再辦日本弘前市文化物產嘉年華

新竹大遠百2015年至今已與日本弘前市政府合作近七年弘前物產展，現場引進各式產地直送青森弘前蘋果，深受消費者喜愛，即日起至12月5日於6樓活動中心再次舉辦「弘前市文化物產嘉年華」，現場展售多樣蘋果系列商品，包含青森縣弘前市產地新鮮直送的蘋果及週邊零食點心與飲品，還有職人手作日本鯛魚燒、味噌戚風蛋糕、泩生吐司等日系美食，今年預計為期18天展期預估創下700萬業績。

新竹大遠百指出，民眾於活動期間使用遠東百貨APP或紙本振興券於全館當日單筆消費滿1500元以上，即可兌換青森縣弘前市富士蘋果一顆(每日限量50顆，每人每帳號限兌一顆，贈完為止)。

另外，今年 獨家引進弘前櫻花祭官方合作形象大使「櫻花未來」周邊商品，以櫻花未來為觀光大使。櫻花未來是超高人氣虛擬歌手初音未來的衍生角色，將以粉色櫻花造型在展區與消費者見面。

新竹大遠百表示，日本弘前市為舉世聞名的蘋果產地，今年引進大紅榮、千雪、早生富士、王林、名月、金澄（土岐Toki）、小蜜蘋果共7款特色蘋果，其中金澄蘋果（土岐Toki） 有水蜜桃蘋果美稱，黃色果皮但接近成熟時，表皮會開始略帯粉紅，如蜜桃般一口接一口咬著鮮嫩多汁的果肉，令人覺得幸福。