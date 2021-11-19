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楊冪火辣露腿又露胸 劉詩詩秀絕美「天鵝頸」 時尚風尚大典紅毯太精彩！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
中國版ELLE昨晚舉行年度風尚大獎典禮，紅毯星光雲集。圖／摘自微博
中國版ELLE昨晚舉行年度風尚大獎典禮，紅毯星光雲集。圖／摘自微博

中國版ELLE昨晚舉行年度風尚大典，紅毯星光雲集，包括楊冪、劉詩詩、張鈞甯、Angelababy、迪麗熱巴、孫儷、劉雯、蔡徐坤、王源、娜扎等人都身著華服現身，讓這場時尚盛典更顯華麗隆重。

楊冪身穿Zuhair Murad秋冬高訂系列的銀色禮服，銳利肩線非常有氣勢，裙擺開高衩露出一雙修長美腿，搭配Giuseppe Zanotti宛如玻璃鞋的設計，加上胸前的超深V鏤空設計，超級性感。選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝的劉詩詩，則是大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現，束腰設計展現纖細腰身，像是一尊夢幻芭比。

楊冪身穿Zuhair Murad秋冬高訂系列的銀色禮服，超級性感。圖／摘自微博
楊冪身穿Zuhair Murad秋冬高訂系列的銀色禮服，超級性感。圖／摘自微博

楊冪身穿Zuhair Murad秋冬高訂系列的銀色禮服，裙擺開高衩露出一雙修長美腿，搭配Giuseppe Zanotti宛如玻璃鞋的設計，超級性感。圖／摘自微博
楊冪身穿Zuhair Murad秋冬高訂系列的銀色禮服，裙擺開高衩露出一雙修長美腿，搭配Giuseppe Zanotti宛如玻璃鞋的設計，超級性感。圖／摘自微博

劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自微博
劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自微博

劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自IG
劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自IG

劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自微博
劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自微博

楊冪身穿Zuhair Murad秋冬高訂系列的銀色禮服，裙擺開高衩露出一雙修長美腿，搭配Giuseppe Zanotti宛如玻璃鞋的設計，超級性感。圖／摘自微博
楊冪身穿Zuhair Murad秋冬高訂系列的銀色禮服，裙擺開高衩露出一雙修長美腿，搭配Giuseppe Zanotti宛如玻璃鞋的設計，超級性感。圖／摘自微博

劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自微博
劉詩詩選穿Giambattista Valli秋冬訂製粉紅色立體縐褶裝，大秀絕美「天鵝頸」，腰間薄紗鏤空布料讓腰部肌膚若隱若現。圖／摘自微博

前幾天才在LV活動上以一身帥氣造型現身的迪麗熱巴，在這場活動連換兩種造型，而且都是超有古典女人味的路線，跟前幾日風格差異頗大。Tony Ward的紅色訂製服搭配流蘇垂墜耳環和飛天眼線，展現超鮮明的東方美人意象。另一套郭培設計的粉色禮服，同樣是能秀出玲瓏曲線的貼身剪裁，不過蓬蓬的燈籠袖注入更多浪漫風情，配上Mikimoto的珍珠飾品，貴氣逼人，一系列美照也堪比婚紗大片。

迪麗熱巴穿郭培設計的粉色禮服，蓬蓬的燈籠袖注入更多浪漫風情，一系列美照也堪比婚紗大片。圖／摘自微博
迪麗熱巴穿郭培設計的粉色禮服，蓬蓬的燈籠袖注入更多浪漫風情，一系列美照也堪比婚紗大片。圖／摘自微博

迪麗熱巴穿郭培設計的粉色禮服，蓬蓬的燈籠袖注入更多浪漫風情，配上Mikimoto的珍珠飾品，貴氣逼人。圖／摘自微博
迪麗熱巴穿郭培設計的粉色禮服，蓬蓬的燈籠袖注入更多浪漫風情，配上Mikimoto的珍珠飾品，貴氣逼人。圖／摘自微博

迪麗熱巴穿Tony Ward的紅色訂製服搭配流蘇垂墜耳環和飛天眼線，展現超鮮明的東方美人意象。圖／摘自微博
迪麗熱巴穿Tony Ward的紅色訂製服搭配流蘇垂墜耳環和飛天眼線，展現超鮮明的東方美人意象。圖／摘自微博

迪麗熱巴穿Tony Ward的紅色訂製服搭配流蘇垂墜耳環和飛天眼線，展現超鮮明的東方美人意象。圖／摘自微博
迪麗熱巴穿Tony Ward的紅色訂製服搭配流蘇垂墜耳環和飛天眼線，展現超鮮明的東方美人意象。圖／摘自微博

迪麗熱巴穿郭培設計的粉色禮服，蓬蓬的燈籠袖注入更多浪漫風情，配上Mikimoto的珍珠飾品，貴氣逼人。圖／摘自微博
迪麗熱巴穿郭培設計的粉色禮服，蓬蓬的燈籠袖注入更多浪漫風情，配上Mikimoto的珍珠飾品，貴氣逼人。圖／摘自微博

迪麗熱巴穿Tony Ward的紅色訂製服搭配流蘇垂墜耳環和飛天眼線，展現超鮮明的東方美人意象。圖／摘自微博
迪麗熱巴穿Tony Ward的紅色訂製服搭配流蘇垂墜耳環和飛天眼線，展現超鮮明的東方美人意象。圖／摘自微博

張鈞甯和孫儷、劉雯都以黑、白造型穿出俐落成熟韻味，張鈞甯的Maison Margiela洋裝雖然正面看似保守，但轉身大露背也是非常性感。劉雯的香奈兒褲裝是2021/2022渡假系列非常標誌性的look，類似修道院服的白色大翻領，帶有香奈兒女士當年在修道院長大這段故事的含義。Angelababy則是穿DIOR 2022早春度假系列的白色垂墜感禮服，化身希臘女神。

劉雯的香奈兒褲裝是2021/2022渡假系列非常標誌性的look，類似修道院服的白色大翻領，帶有香奈兒女士當年在修道院長大這段故事的含義。圖／摘自IG
劉雯的香奈兒褲裝是2021/2022渡假系列非常標誌性的look，類似修道院服的白色大翻領，帶有香奈兒女士當年在修道院長大這段故事的含義。圖／摘自IG

孫儷以黑白風格禮服出席中國版ELLE年度風尚大獎典禮。圖／摘自微博
孫儷以黑白風格禮服出席中國版ELLE年度風尚大獎典禮。圖／摘自微博

張鈞甯的Maison Margiela洋裝雖然正面看似保守，但轉身大露背也是非常性感。圖／摘自微博
張鈞甯的Maison Margiela洋裝雖然正面看似保守，但轉身大露背也是非常性感。圖／摘自微博

張鈞甯的Maison Margiela洋裝雖然正面看似保守，但轉身大露背也是非常性感。圖／摘自微博
張鈞甯的Maison Margiela洋裝雖然正面看似保守，但轉身大露背也是非常性感。圖／摘自微博

張鈞甯的Maison Margiela洋裝雖然正面看似保守，但轉身大露背也是非常性感。圖／摘自微博
張鈞甯的Maison Margiela洋裝雖然正面看似保守，但轉身大露背也是非常性感。圖／摘自微博

Angelababy穿DIOR 2022早春度假系列的白色垂墜感禮服，化身希臘女神。圖／摘自微博
Angelababy穿DIOR 2022早春度假系列的白色垂墜感禮服，化身希臘女神。圖／摘自微博

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