復古拍立得instax mini EVO 翻玩百種拍攝效果立即印

大多數即可拍都主打可愛造型吸引年輕族群，這次FUJIFILM將品牌經典的復古造型應用在全新的混和式馬上看相機instax mini EVO上，以旗艦級的豐富功能，搭配instax mini名片型底片，能拍、能套用效果，還能直接當手機印相機，讓使用者盡情享受印相樂趣。

instax mini EVO擁有多項進階功能，包括10種鏡頭效果，像是柔焦效果、漏光效果等，以及10種底片效果，如黑白色調、復古風等，使用者可以任意從鏡頭效果與底片效果中各選擇1種使用，混搭創造出100組不同的相片效果，還可根據個人喜好選擇適合豐富色彩的instax Rich模式或是柔和色調的instax Soft模式，且印相解析度也是之前型號的2倍，操作性與印相品質都更勝以往。