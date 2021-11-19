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復古拍立得instax mini EVO 翻玩百種拍攝效果立即印

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
機身搭載3.0英吋的LCD螢幕，可先確認拍攝效果後直接推動上方撥桿印出照片。圖／恆昶實業提供
機身搭載3.0英吋的LCD螢幕，可先確認拍攝效果後直接推動上方撥桿印出照片。圖／恆昶實業提供

大多數即可拍都主打可愛造型吸引年輕族群，這次FUJIFILM將品牌經典的復古造型應用在全新的混和式馬上看相機instax mini EVO上，以旗艦級的豐富功能，搭配instax mini名片型底片，能拍、能套用效果，還能直接當手機印相機，讓使用者盡情享受印相樂趣。

instax mini EVO擁有多項進階功能，包括10種鏡頭效果，像是柔焦效果、漏光效果等，以及10種底片效果，如黑白色調、復古風等，使用者可以任意從鏡頭效果與底片效果中各選擇1種使用，混搭創造出100組不同的相片效果，還可根據個人喜好選擇適合豐富色彩的instax Rich模式或是柔和色調的instax Soft模式，且印相解析度也是之前型號的2倍，操作性與印相品質都更勝以往。

為了打造有如傳統底片相機的操作手感，instax mini EVO馬上看相機更首次搭載印相撥桿、鏡頭轉盤、以及底片轉盤，讓使用者輕鬆透過轉盤選擇拍攝效果，並推動撥桿印出照片。機身搭載了3.0英吋的LCD螢幕，亦可在列印前透過螢幕確認拍攝的畫面；搭配專屬App，還可「儲存已列印照片」，方便在社群上分享精心後製裝飾的照片內容。

instax mini EVO採用具備奢華感的經典設計，不論是直拍、橫拍，手持拍攝皆相當舒適。圖／恆昶實業提供
instax mini EVO採用具備奢華感的經典設計，不論是直拍、橫拍，手持拍攝皆相當舒適。圖／恆昶實業提供
FUJIFILM宣布推出全新混和式馬上看相機instax mini EVO，目前台灣售價與上市日期未定。圖／恆昶實業提供
FUJIFILM宣布推出全新混和式馬上看相機instax mini EVO，目前台灣售價與上市日期未定。圖／恆昶實業提供
使用專屬App，可將instax mini EVO當作手機印相機使用。圖／恆昶實業提供
使用專屬App，可將instax mini EVO當作手機印相機使用。圖／恆昶實業提供
instax mini EVO內含10種鏡頭效果以及10種底片效果，使用者可以混搭創造出100組不同的相片效果。圖／恆昶實業提供
instax mini EVO內含10種鏡頭效果以及10種底片效果，使用者可以混搭創造出100組不同的相片效果。圖／恆昶實業提供

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