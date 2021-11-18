這畫面星光太耀眼！集滿當紅韓星 重現《女神降臨》、李多熙性感腹肌搶鏡
集結了當紅的丁海寅、李到晛、魏河俊（魏嘏雋），還有韓孝周、李多熙、女團ITZY，以及《女神降臨》組合車銀優、文佳煐，讓粉絲高喊「星光含量太高，簡直閃爆眼睛」的超強陣容，是BURBERRY在韓國濟州島開設的全球第一個品牌沈浸體驗活動，展出結合自然與科技、室內與室外、真實與想像的空間，開設了快閃店、咖啡館，體現品牌崇敬自然的歷史，除了活動當天的拍攝之外，男神、女神們後續也在IG持續釋出結合濟州島遼闊海濱、自然情境的穿搭照。
這場創新的計畫，來自首席創意總監Riccardo Tisci延續品牌創始者Thomas Burberry獨家研製的防風雨布料Gabardine，創造出標誌性的外衣，讓人們擁抱戶外的同時可以兼具時髦、實用的造型，因此快閃店也依隨著濟州島特殊的火山地形，在地景中以夢幻、現實互相交曡，宛如一座鏡面山聳立在漢拏山腳下，這是由法國數位藝術家Maotik、新媒體藝術家曹雨西、多媒體設計師劉佳玉所共同設計的沉浸式體驗空間。
品牌代言人車銀優以「臉蛋天才」作為門面擔當，和他在《女神降臨》共演的文佳煐以帥氣褲裝出席，粉絲還特地製作拼圖分享在IG，重溫兩人在劇中的甜蜜戀情；「長腿姊姊」李多熙不吝展現好身材，露出性感腹肌搶鏡，「微笑女神」韓孝周穿著裙裝，搭襯甜美笑容展現修長美腿，「姊弟戀專戶」李到晛、因《魷魚遊戲》爆紅的魏河俊以及《D.P 逃兵追緝令》大獲好評的丁海寅，都出席這場盛會，為濟州島帶來星光燦爛的時刻。
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