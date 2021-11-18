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這畫面星光太耀眼！集滿當紅韓星 重現《女神降臨》、李多熙性感腹肌搶鏡

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BURBERRY集結了當紅韓星，星光燦爛到粉絲開玩笑說閃爆了。圖／BURBERRY提供、取自Korea Dispatch
BURBERRY集結了當紅韓星，星光燦爛到粉絲開玩笑說閃爆了。圖／BURBERRY提供、取自Korea Dispatch

集結了當紅的丁海寅、李到晛、魏河俊（魏嘏雋），還有韓孝周、李多熙、女團ITZY，以及《女神降臨》組合車銀優、文佳煐，讓粉絲高喊「星光含量太高，簡直閃爆眼睛」的超強陣容，是BURBERRY在韓國濟州島開設的全球第一個品牌沈浸體驗活動，展出結合自然與科技、室內與室外、真實與想像的空間，開設了快閃店、咖啡館，體現品牌崇敬自然的歷史，除了活動當天的拍攝之外，男神、女神們後續也在IG持續釋出結合濟州島遼闊海濱、自然情境的穿搭照。

這場創新的計畫，來自首席創意總監Riccardo Tisci延續品牌創始者Thomas Burberry獨家研製的防風雨布料Gabardine，創造出標誌性的外衣，讓人們擁抱戶外的同時可以兼具時髦、實用的造型，因此快閃店也依隨著濟州島特殊的火山地形，在地景中以夢幻、現實互相交曡，宛如一座鏡面山聳立在漢拏山腳下，這是由法國數位藝術家Maotik、新媒體藝術家曹雨西、多媒體設計師劉佳玉所共同設計的沉浸式體驗空間。

品牌代言人車銀優以「臉蛋天才」作為門面擔當，和他在《女神降臨》共演的文佳煐以帥氣褲裝出席，粉絲還特地製作拼圖分享在IG，重溫兩人在劇中的甜蜜戀情；「長腿姊姊」李多熙不吝展現好身材，露出性感腹肌搶鏡，「微笑女神」韓孝周穿著裙裝，搭襯甜美笑容展現修長美腿，「姊弟戀專戶」李到晛、因《魷魚遊戲》爆紅的魏河俊以及《D.P 逃兵追緝令》大獲好評的丁海寅，都出席這場盛會，為濟州島帶來星光燦爛的時刻。

丁海寅以帥氣西裝出席BURBERRY濟州島活動。圖／BURBERRY提供
丁海寅以帥氣西裝出席BURBERRY濟州島活動。圖／BURBERRY提供
「長腿姊姊」李多熙在帥氣穿搭中露出修長的美腿。圖／BURBERRY提供
「長腿姊姊」李多熙在帥氣穿搭中露出修長的美腿。圖／BURBERRY提供
品牌大使車銀優以經典格紋鋪棉外套出席濟州島的沈浸式體驗開幕活動。圖／BURBERRY提供
品牌大使車銀優以經典格紋鋪棉外套出席濟州島的沈浸式體驗開幕活動。圖／BURBERRY提供
李多熙的IG有她穿了經典風衣、展現美腿的新圖。圖／取自IG
李多熙的IG有她穿了經典風衣、展現美腿的新圖。圖／取自IG
咖啡館的甜點以濟州特產蜜柑作為創作靈感。圖／BURBERRY提供
咖啡館的甜點以濟州特產蜜柑作為創作靈感。圖／BURBERRY提供
車銀優的IG釋出在濟州島拍攝的新款造型。圖／取自IG
車銀優的IG釋出在濟州島拍攝的新款造型。圖／取自IG
文佳煐身穿褲裝仍展現長腿優勢。圖／BURBERRY提供
文佳煐身穿褲裝仍展現長腿優勢。圖／BURBERRY提供
BURBERRY快閃店陳列的是以擁抱戶外為初心的設計。圖／BURBERRY提供
BURBERRY快閃店陳列的是以擁抱戶外為初心的設計。圖／BURBERRY提供
李多熙展現性感的腹肌，成為眼神焦點。圖／取自Korea Dispatch
李多熙展現性感的腹肌，成為眼神焦點。圖／取自Korea Dispatch
文佳煐的IG放上在濟州島的海濱拍攝的穿搭照。圖／取自IG
文佳煐的IG放上在濟州島的海濱拍攝的穿搭照。圖／取自IG
女團ITZY出席
女團ITZY出席
BURBERRY的沈浸式體驗包括咖啡館。圖／BURBERRY提供
BURBERRY的沈浸式體驗包括咖啡館。圖／BURBERRY提供
最近在《憂鬱症》中和林秀晶上演師生戀的李到晛，也成為濟州島的星光名單。
最近在《憂鬱症》中和林秀晶上演師生戀的李到晛，也成為濟州島的星光名單。
爆紅的魏河俊也是BURBERRY濟州星光之一。圖／BURBERRY提供
爆紅的魏河俊也是BURBERRY濟州星光之一。圖／BURBERRY提供
近期因高評價韓劇《Happiness毒樓》而成為話題人物的韓孝周，以甜美笑容搭襯纖瘦美腿
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BURBERRY快閃店以漢拏山的形貌為靈感，打造現實、虛幻之間的結合。圖／BURBERRY提供
BURBERRY快閃店以漢拏山的形貌為靈感，打造現實、虛幻之間的結合。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在韓國濟州島開設沈浸式體驗，包括商品快閃店與咖啡館。圖／BURBERRY提供
BURBERRY在韓國濟州島開設沈浸式體驗，包括商品快閃店與咖啡館。圖／BURBERRY提供
BURBERRY快閃店以漢拏山的形貌為靈感，打造現實、虛幻之間的結合。圖／BURBERRY提供
BURBERRY快閃店以漢拏山的形貌為靈感，打造現實、虛幻之間的結合。圖／BURBERRY提供

品牌 快閃 車銀優

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