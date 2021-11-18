這畫面星光太耀眼！集滿當紅韓星 重現《女神降臨》、李多熙性感腹肌搶鏡

集結了當紅的丁海寅、李到晛、魏河俊（魏嘏雋），還有韓孝周、李多熙、女團ITZY，以及《女神降臨》組合車銀優、文佳煐，讓粉絲高喊「星光含量太高，簡直閃爆眼睛」的超強陣容，是BURBERRY在韓國濟州島開設的全球第一個品牌沈浸體驗活動，展出結合自然與科技、室內與室外、真實與想像的空間，開設了快閃店、咖啡館，體現品牌崇敬自然的歷史，除了活動當天的拍攝之外，男神、女神們後續也在IG持續釋出結合濟州島遼闊海濱、自然情境的穿搭照。

這場創新的計畫，來自首席創意總監Riccardo Tisci延續品牌創始者Thomas Burberry獨家研製的防風雨布料Gabardine，創造出標誌性的外衣，讓人們擁抱戶外的同時可以兼具時髦、實用的造型，因此快閃店也依隨著濟州島特殊的火山地形，在地景中以夢幻、現實互相交曡，宛如一座鏡面山聳立在漢拏山腳下，這是由法國數位藝術家Maotik、新媒體藝術家曹雨西、多媒體設計師劉佳玉所共同設計的沉浸式體驗空間。