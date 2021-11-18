經典Superstar鞋款加上小花印花 adidas X Marimekko秋冬新品超可愛！

今年五月adidas攜手Marimekko推出聯名系列，邁入秋冬之際雙方再度攜手合作，打造全新的印花新品，以Marimekko藝術美學重新詮釋運動時尚，更採用Primegreen環保材質製成，響應永續潮流。

這波秋冬adidas X Marimekko共推出運動服飾、潮流服飾兩大系列，運動系列單品包括外套、長褲、連身裙、短袖上衣、內衣等，運用優雅粉色為基底，搭配Marimekko經典Unikko罌粟花圖案印花，大膽繽紛又俏皮。其中運動內衣下緣採寬版設計，可加強穩定包覆功能。

而在潮流服飾系列方面，則有羽絨外套、連帽上衣、短袖T恤、運動背心等，配色較多選擇，除了黑色經典罌粟花滿版圖案之外，也有綠色、裸膚色款。這次還推出了經典Superstar鞋款，換上Marimekko配色，鞋側標誌性的三線與後跟都可以看到粉黑配色罌粟花圖案，鞋舌布片上則綴有燙金adidas與Marimekko字樣。

adidas X Marimekko聯名系列已於adidas官網及門市販售，各品項將陸續到貨。 Marimekko X Superstar，3,690元。圖／adidas提供

運動內衣，1,480元。圖／adidas提供

運動背心，4,890元。圖／adidas提供

adidas X Marimekko系列秋冬新品全新上市。圖／adidas提供

緊身褲，2,290元。圖／adidas提供

運動內衣下緣採寬版設計，可加強穩定包覆功能。圖／adidas提供

運動外套，2,690元。圖／adidas提供

短袖上衣，1,490元。圖／adidas提供

adidas X Marimekko系列秋冬新品全新上市。圖／adidas提供

Marimekko X Superstar，3,690元。圖／adidas提供

連帽上衣，2,690元。圖／adidas提供

這波秋冬adidas X Marimekko共推出運動服飾、潮流服飾兩大系列。圖／adidas提供

連身裙，2,490元。圖／adidas提供