經典Superstar鞋款加上小花印花 adidas X Marimekko秋冬新品超可愛！
今年五月adidas攜手Marimekko推出聯名系列，邁入秋冬之際雙方再度攜手合作，打造全新的印花新品，以Marimekko藝術美學重新詮釋運動時尚，更採用Primegreen環保材質製成，響應永續潮流。
這波秋冬adidas X Marimekko共推出運動服飾、潮流服飾兩大系列，運動系列單品包括外套、長褲、連身裙、短袖上衣、內衣等，運用優雅粉色為基底，搭配Marimekko經典Unikko罌粟花圖案印花，大膽繽紛又俏皮。其中運動內衣下緣採寬版設計，可加強穩定包覆功能。
而在潮流服飾系列方面，則有羽絨外套、連帽上衣、短袖T恤、運動背心等，配色較多選擇，除了黑色經典罌粟花滿版圖案之外，也有綠色、裸膚色款。這次還推出了經典Superstar鞋款，換上Marimekko配色，鞋側標誌性的三線與後跟都可以看到粉黑配色罌粟花圖案，鞋舌布片上則綴有燙金adidas與Marimekko字樣。
adidas X Marimekko聯名系列已於adidas官網及門市販售，各品項將陸續到貨。
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