唐寧夢想寶盒「開門」見驚喜！方巾、香氛、項鍊全入列

當英國皇室茶、東方官窯遇見西班牙的米其林，會激盪出何種火花？這是Twinings唐寧茶與王俠軍、慕舍Molino de Urdaniz共同推出的「饗宴套餐」，限時品嘗到年底；此外，Twinings也推出全球限量的「唐寧風尚舞動夢想寶盒」，將唐寧茶的歷史、生活美學與匠人精神，化身迷你書、擴香、絲巾、項鍊與果醬等15項創意小物，讓「開門」的每一瞬間，都充滿驚喜。

今年耶誕節，英國皇室御用唐寧茶Twinings推出全球限量「唐寧風尚舞動夢想寶盒」，以「純粹唐寧風尚，舞動人生夢想」為題材，邀請法國精品藝術家Safia Ouares設計歡慶與逐夢兩款禮盒，並融合品牌精緻工藝與英倫生活美學的概念，讓寶盒不只是倒數月曆，而是節慶限定，可以一路歡樂、送禮到新年。

寶盒有兩款設計，歡慶款以「交響樂慶宴」為題，透過花仙子自在的飛舞，歌者與樂手開心無憂的和大自然吹奏起一首首屬於歡慶的音符，描繪歲末歡樂的派對氛圍；逐夢款則以倫敦聖詹姆士公園為靈感，並藉由「夢無所不在」的創作題材，刻劃日常美好時光意象，也透過想像畫面，傳遞今年實踐夢想的主題。

最有趣的是寶盒「開門」的瞬間。兩款共有15項Twinings或跨界或精心設計的耶誕驚喜，除了唐寧茶頂級鉑金系列茶款，還有與知名精品烘焙店家如Feeling 18、穿石精緻法式甜點、西班牙手工糖果合作，除了客製入茶口味，也搭配唐寧經典系列茶包，貫穿英式午茶tea pairing概念，獨家限定推出唐寧胭脂莓果茶果醬、唐寧薑芒綠茶薑餅人及唐寧茶杯手工藝術糖。此外，也與寬庭美學聯名推出居家香氛，包括皇家伯爵香氛蠟燭、義大利原裝進口的唐寧薑芒綠茶狂想曲擴香組，在寒冬打造一絲暖意與浪漫儀式感。

此外，寶盒內還邀請台灣知名的資深工藝大師，量身訂製多款值得珍藏收納的小物，包括優雅的歐式浮雕玻璃罐、細說唐寧歷史及英國午茶的手繪品牌迷你書、來自擁有30年燒瓷工藝達人製作的陶瓷杯墜鍊，以及復刻版唐寧倫敦創始店小木屋模型等。最令人驚艷的，還有唐寧風尚夢想方巾及唐寧逐夢時尚領巾。

資訊：

售價：3,280元

限量：2千盒，售完為止

通路：歡慶款於唐寧官方旗艦館、寬庭美學官方購物網限量販售；逐夢款在Momo限量販售

網址：https://lihi1.cc/mvyZm

饗宴套餐：2,580+10%起，另有Tea Pairing 580+10%