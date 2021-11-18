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免出門！灣仔碼頭「鮮蝦韭黃水餃」、老媽家新鍋底上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
胡椒豬肚雞煲適合2～3人共享，每份限時優惠價298元。圖／老媽家提供
胡椒豬肚雞煲適合2～3人共享，每份限時優惠價298元。圖／老媽家提供

冷颼颼的天氣讓人不想出門，連帶刺激冷凍麵食的市場。「灣仔碼頭」本次推出新品「鮮蝦韭黃水餃」，標榜加入整尾鮮蝦增添鮮味；「老媽家」則是推出搭配烏龍麵的「沙鍋菜堡」，以及暖身的「胡椒豬肚雞煲」冷凍鍋底，讓民眾在家也能享受暖呼呼的滋味。

繼今年4月推出辣子雞雞肉水餃後，灣仔碼頭本次新推出的「鮮蝦韭黃水餃」，主打每顆水餃內都吃得到整隻鮮蝦，同時再搭配上韭黃增添香氣，帶來加倍的鮮味。除了傳統的直接水煮品嚐之外，新銳主廚Jerry也推薦將鮮蝦韭黃水餃起鍋後，搭配上少許魚露、鮮辣椒調味，可以為海鮮內餡帶來獨特的泰式風味。鮮蝦韭黃水餃自即日起陸續於賣場通路開始販售，嘗鮮價每包219元；電商通路也推出有組合方案，可供消費者選擇。

以老媽拌麵為招牌的「老媽家」，也將於12月8日起於momo購物網獨家推出「沙鍋菜煲」、「胡椒豬肚雞煲」等2款冷凍湯品新品，也是首度跨足鍋物湯底。其中沙鍋菜堡以台式沙茶火鍋為基底，搭配上香菇絲、大白菜、豬五花肉片、凍豆腐等配料，還有烏龍麵與麻辣醬，適合1～2人享用，每份限時優惠價238元。胡椒豬肚雞煲則是將經典的廣式煲湯搭配上豬肚、翅小腿、三層肉、杏鮑菇、凍豆腐等食材，適合2～3人共享，每份限時優惠價298元。

除了冷凍產品外，老媽拌麵關廟麵專門店店內自即日起，也以兩款鍋物湯底為基礎，搭配上火鍋配料、老媽關廟麵，推出「香辣／沙茶 沙鍋菜麵」以及「胡椒豬肚雞湯麵」，每碗售價各為178、168元，每日限量各10份。

灣仔碼頭推出「鮮蝦韭黃水餃」，嘗鮮價每包219元。圖／灣仔碼頭提供
灣仔碼頭推出「鮮蝦韭黃水餃」，嘗鮮價每包219元。圖／灣仔碼頭提供
老媽拌麵關廟麵專門店，限量推出「香辣／沙茶 沙鍋菜麵」以及「胡椒豬肚雞湯麵」等新麵食。圖／老媽家提供
老媽拌麵關廟麵專門店，限量推出「香辣／沙茶 沙鍋菜麵」以及「胡椒豬肚雞湯麵」等新麵食。圖／老媽家提供
沙鍋菜堡以台式沙茶火鍋為基底，適合1～2人享用，每份限時優惠價238元。圖／老媽家提供
沙鍋菜堡以台式沙茶火鍋為基底，適合1～2人享用，每份限時優惠價238元。圖／老媽家提供

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