台茂黑色購物節 揪來「熊大與兔兔」過耶誕

桃園台茂購物中心11月18日至11月29日推出「黑色購物節」檔期，同時還有年度主題展「熊大與兔兔的小鎮派對」登場，並加碼五倍振興劵「3,000送300」，搶攻年末、跨年季。

「熊大與兔兔的小鎮派對」11月18日至2022年1月2日連續59天展出，除了有3米高的熊大在台茂大門口迎賓外，在B2微笑劇場、1樓服務台前，以及挑空中庭都可以看到BROWN & FRIENDS超萌場景。走進B2主展區，呈現熊大與兔兔8米高耶誕樹與BROWN & FRIENDS全明星主題裝置，開館後每個整點都會有從天而降的雪花搭配耶誕音樂。另一側同時還有PLAY LINE FRIENDS快閃店，可以把喜愛角色周邊帶回家。