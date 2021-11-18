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台茂黑色購物節 揪來「熊大與兔兔」過耶誕
桃園台茂購物中心11月18日至11月29日推出「黑色購物節」檔期，同時還有年度主題展「熊大與兔兔的小鎮派對」登場，並加碼五倍振興劵「3,000送300」，搶攻年末、跨年季。
「熊大與兔兔的小鎮派對」11月18日至2022年1月2日連續59天展出，除了有3米高的熊大在台茂大門口迎賓外，在B2微笑劇場、1樓服務台前，以及挑空中庭都可以看到BROWN & FRIENDS超萌場景。走進B2主展區，呈現熊大與兔兔8米高耶誕樹與BROWN & FRIENDS全明星主題裝置，開館後每個整點都會有從天而降的雪花搭配耶誕音樂。另一側同時還有PLAY LINE FRIENDS快閃店，可以把喜愛角色周邊帶回家。
台茂黑色購物節推出百貨服飾5折起，會員消費999元，即送卡友禮100元電子商品劵，並加碼持紙本五倍券振興劵或桃園好事乘雙券消費，會員單筆滿3,000元（其中至少500元使用紙本振興券或桃園好市乘雙券)，就送300元電子商品券。
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