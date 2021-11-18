快訊

【F-16漫長等待】超級F-16聯隊讓空軍戰力大增 但經費、裝備與人力是大隱憂

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台茂黑色購物節 揪來「熊大與兔兔」過耶誕

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
桃園台茂購物中心推出「熊大與兔兔的小鎮派對」主題展。圖／台茂購物中心提供
桃園台茂購物中心推出「熊大與兔兔的小鎮派對」主題展。圖／台茂購物中心提供

桃園台茂購物中心11月18日至11月29日推出「黑色購物節」檔期，同時還有年度主題展「熊大與兔兔的小鎮派對」登場，並加碼五倍振興劵「3,000送300」，搶攻年末、跨年季。

「熊大與兔兔的小鎮派對」11月18日至2022年1月2日連續59天展出，除了有3米高的熊大在台茂大門口迎賓外，在B2微笑劇場、1樓服務台前，以及挑空中庭都可以看到BROWN & FRIENDS超萌場景。走進B2主展區，呈現熊大與兔兔8米高耶誕樹與BROWN & FRIENDS全明星主題裝置，開館後每個整點都會有從天而降的雪花搭配耶誕音樂。另一側同時還有PLAY LINE FRIENDS快閃店，可以把喜愛角色周邊帶回家。

台茂黑色購物節推出百貨服飾5折起，會員消費999元，即送卡友禮100元電子商品劵，並加碼持紙本五倍券振興劵或桃園好事乘雙券消費，會員單筆滿3,000元（其中至少500元使用紙本振興券或桃園好市乘雙券)，就送300元電子商品券。

8米高熊大與兔兔耶誕樹。圖／台茂購物中心提供
8米高熊大與兔兔耶誕樹。圖／台茂購物中心提供
「熊大與兔兔的小鎮派對」主題展。圖／台茂購物中心提供
「熊大與兔兔的小鎮派對」主題展。圖／台茂購物中心提供
1樓的迎賓熊大。圖／台茂購物中心提供
1樓的迎賓熊大。圖／台茂購物中心提供
熊大、兔兔跟莎莉懸掛在挑空中庭。圖／台茂購物中心提供
熊大、兔兔跟莎莉懸掛在挑空中庭。圖／台茂購物中心提供
PLAY LINE FRIENDS快閃店。圖／台茂購物中心提供
PLAY LINE FRIENDS快閃店。圖／台茂購物中心提供

黑色購物節 熊大 桃園

延伸閱讀

桃園建置「AI智慧路口警示」 預估降低15%事故率

「煙波集團x報時光」打造懷舊的耶誕慶典味

Lexus聯名法朋 打造唯美繽紛耶誕餅乾禮盒

新光三越信義區打造雪白耶誕森林 天天加碼飄雪燈光秀

相關新聞

肉貴30%、蕃茄價格5年新高！摩斯、漢堡王努力不漲價

漲聲不斷！連鎖速食「麥當勞」在11月18日宣佈將針對旗下29個產品調漲售價，漲幅最高達2成，讓民眾擔憂皮包越來越薄。同為...

免出門！灣仔碼頭「鮮蝦韭黃水餃」、老媽家新鍋底上桌

冷颼颼的天氣讓人不想出門，連帶刺激冷凍麵食的市場。「灣仔碼頭」本次推出新品「鮮蝦韭黃水餃」，標榜加入整尾鮮蝦增添鮮味；「...

台茂黑色購物節 揪來「熊大與兔兔」過耶誕

桃園台茂購物中心11月18日至11月29日推出「黑色購物節」檔期，同時還有年度主題展「熊大與兔兔的小鎮派對」登場，並加碼...

華泰名品城「璀璨燈海、白雪飄飄」打造美式復古耶誕村

桃園華泰名品城耶誕村將在11月19日正式登場，今年華泰名品城，以「Christmas Reunion噹我們歡聚一起」為主...

減重卡關／肚子根本不餓，為什麼我一直想吃點心？

日本健身教練EICO在生完寶寶後，體重也到達人生巔峰，多了媽媽這個忙碌的身分，她無法遵循以往的方法減重，因為對於忙忙族來...

朱軒洋穿Barbour新品直呼「帥到受不了」 陳妍霏自招差點失去理智

受到英國皇室喜愛的Barbour冬季新品上市，找來在《逆局》中表現亮眼的朱軒洋，以及去年獲得金馬新人獎加持的陳妍霏，搶先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。