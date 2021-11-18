快訊

【F-16漫長等待】超級F-16聯隊讓空軍戰力大增 但經費、裝備與人力是大隱憂

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肉貴30%、蕃茄價格5年新高！摩斯、漢堡王努力不漲價

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
漢堡王目前仍在研議當中，暫不調整售價。圖／漢堡王提供
漢堡王目前仍在研議當中，暫不調整售價。圖／漢堡王提供

漲聲不斷！連鎖速食麥當勞」在11月18日宣佈將針對旗下29個產品調漲售價，漲幅最高達2成，讓民眾擔憂皮包越來越薄。同為速食業者的「漢堡王」則表示，目前內部仍在審慎評估當中，尚無漲價計畫，「摩斯」也暫維持現有售價，「肯德基」則仍在研議當中。

麥當勞自11月24日起將調整部份餐點價格，包括調漲29個品項，漲幅最高2成；其中，部分主餐調升1～5元，配餐價格維持不變，超值全餐平均調幅2.2%；點心飲料則有漲有跌，最高調升7元、最多調降7元，平均調幅4%，但以「玉米濃湯」為例，小杯原價33元、漲至40元，漲幅達21.2％。此次漲價，也是麥當勞繼去年1月、6月漲價之後，近年的第3度漲價。

對此，漢堡王表示，目前包括肉品成本已經上漲30%、蕃茄價格也漲到近5年新高，但是目前仍會努力維持現行售價。另外部分食材的確受到海運影響運量，已緊急改成空運並自行吸收成本，以確保能夠穩定供給給消費者。

其他如摩斯、肯德基等速食品牌，目前尚未傳出漲價新聞，至於本土速食「頂呱呱」則是在9月初時就已經調整過菜單，針對經典炸雞餐、甜甜包、一口翅等產品調漲5～30元，但仍有2款套餐調降9元。

頂呱呱甫於今年9月調整部份產品售價。圖／頂呱呱提供
頂呱呱甫於今年9月調整部份產品售價。圖／頂呱呱提供
麥當勞將於11月24日起調漲部份產品售價。圖／麥當勞提供
麥當勞將於11月24日起調漲部份產品售價。圖／麥當勞提供

漲價 速食 麥當勞 摩斯漢堡

延伸閱讀

麥當勞29品項一次漲！漲幅最高2成 玉米濃湯貴7元

麥當勞要漲價了 24日起部分產品貴了2-4%

麥當勞麥香魚堡起司僅半片！他怨被坑了 內行人曝真相

麥當勞ｘOreo「三角巧克力派」限時登場！肯德基最新「豆乳奶茶」奶蓋+黄豆粉超搭

相關新聞

肉貴30%、蕃茄價格5年新高！摩斯、漢堡王努力不漲價

漲聲不斷！連鎖速食「麥當勞」在11月18日宣佈將針對旗下29個產品調漲售價，漲幅最高達2成，讓民眾擔憂皮包越來越薄。同為...

免出門！灣仔碼頭「鮮蝦韭黃水餃」、老媽家新鍋底上桌

冷颼颼的天氣讓人不想出門，連帶刺激冷凍麵食的市場。「灣仔碼頭」本次推出新品「鮮蝦韭黃水餃」，標榜加入整尾鮮蝦增添鮮味；「...

台茂黑色購物節 揪來「熊大與兔兔」過耶誕

桃園台茂購物中心11月18日至11月29日推出「黑色購物節」檔期，同時還有年度主題展「熊大與兔兔的小鎮派對」登場，並加碼...

華泰名品城「璀璨燈海、白雪飄飄」打造美式復古耶誕村

桃園華泰名品城耶誕村將在11月19日正式登場，今年華泰名品城，以「Christmas Reunion噹我們歡聚一起」為主...

減重卡關／肚子根本不餓，為什麼我一直想吃點心？

日本健身教練EICO在生完寶寶後，體重也到達人生巔峰，多了媽媽這個忙碌的身分，她無法遵循以往的方法減重，因為對於忙忙族來...

朱軒洋穿Barbour新品直呼「帥到受不了」 陳妍霏自招差點失去理智

受到英國皇室喜愛的Barbour冬季新品上市，找來在《逆局》中表現亮眼的朱軒洋，以及去年獲得金馬新人獎加持的陳妍霏，搶先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。