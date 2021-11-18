肉貴30%、蕃茄價格5年新高！摩斯、漢堡王努力不漲價

漲聲不斷！連鎖速食「麥當勞」在11月18日宣佈將針對旗下29個產品調漲售價，漲幅最高達2成，讓民眾擔憂皮包越來越薄。同為速食業者的「漢堡王」則表示，目前內部仍在審慎評估當中，尚無漲價計畫，「摩斯」也暫維持現有售價，「肯德基」則仍在研議當中。

麥當勞自11月24日起將調整部份餐點價格，包括調漲29個品項，漲幅最高2成；其中，部分主餐調升1～5元，配餐價格維持不變，超值全餐平均調幅2.2%；點心飲料則有漲有跌，最高調升7元、最多調降7元，平均調幅4%，但以「玉米濃湯」為例，小杯原價33元、漲至40元，漲幅達21.2％。此次漲價，也是麥當勞繼去年1月、6月漲價之後，近年的第3度漲價。

對此，漢堡王表示，目前包括肉品成本已經上漲30%、蕃茄價格也漲到近5年新高，但是目前仍會努力維持現行售價。另外部分食材的確受到海運影響運量，已緊急改成空運並自行吸收成本，以確保能夠穩定供給給消費者。