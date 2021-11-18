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漢神百貨周年慶11/25重磅登場 將送156萬摘星版名車

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄百貨周年慶熱季11月25日起由漢神百貨壓軸登場，今年特獎將送出的Mercedes Benz A180摘星版名車，價值156萬。記者王昭月／翻攝
高雄百貨周年慶熱季11月25日起由漢神百貨壓軸登場，今年特獎將送出的Mercedes Benz A180摘星版名車，價值156萬。記者王昭月／翻攝

高雄百貨周年慶熱季由漢神百貨壓軸，今年特獎將送出的156萬Mercedes Benz A180摘星版名車，今午在漢神百貨本館1樓廣場公開亮相。另由國際華裔設計師Daniel Wong操刀的來店禮，預料再掀風潮。

高雄漢神百貨本館周年慶11月25日起至12月26日登場，化妝品全檔期滿3000送300，首4日加碼消費滿2萬加贈200；11月25日到11月28日；12月9日至12月12日雙12檔期，推出刷同卡全館滿1萬送500、1至3樓精品區滿2萬送1000等購物回饋，服飾樓層首4日再加碼，消費滿1萬送1000元服飾券，地下1樓珠寶單筆8萬送8000等。

漢神百貨針對振興也再加碼，6樓家庭用品首4日滿1萬送1000，持振興券消費更加送200元餐飲券(限量1000份)，最高回饋達12％；化妝品則推超神特惠組及下殺優惠，持紙本振興券買各大品牌強打商品，就加贈500點的漢神會員點數及100元商品券；4樓名品持振興券消費，可獲贈100元禮券。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧說，漢神巨蛋周年慶圓滿達標26.5億，漢神百貨此次目標訂在29.5億，兩館周年慶可望比去年成長3.1%，今年周年慶造勢大會也轉型線上模式，來店禮是今年「彩蛋」，由Daniel Wong設計漢神專屬主題圖騰，結合充滿奇想和時尚感受的豹熱氣球，因應兌換熱潮，會員禮兌換日期延長至7天。

國際華裔設計師Daniel Wong操刀的漢神百貨來店禮，預料再掀風潮。記者王昭月／翻攝
國際華裔設計師Daniel Wong操刀的漢神百貨來店禮，預料再掀風潮。記者王昭月／翻攝

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