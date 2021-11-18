擷取台菜豐美滋味！格蘭花格福爾摩沙精選第二批次抵台

「格蘭花格（Glenfarclas）單桶原酒——福爾摩沙精選」第二批次精選酒款由格蘭花格第五代掌舵者John Grant，邀請享譽全球的威士忌權威Charles MacLean，共同品評推薦橫跨1988、1991、1995三個年份的4款原酒，將酒液中所蘊含的真摯情感，獻給福爾摩沙島嶼。

此次更傾心打造全球僅有100套的限量封藏組，一次收藏四款精選酒。外盒上以六條彎曲金色紋路，象徵格蘭花格酒廠最精純的水源「生命之水」斯貝河，是格蘭花格六代家族奠基的威士忌底蘊。每一組建議售價88,800元，皆打印上專屬編號，增添珍藏價值。

John Grant回憶起台灣飲食文化中，富有濃厚人情風味與世代傳承，期望擷取台式料理的細緻與豐潤，貯藏於第二批次的選酒中，特別邀請蘇格蘭威士忌教父Charles MacLean逐一品評。

Charles MacLean曾榮獲「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者」的大師地位，並身兼威士忌專書作家與評論家等多重身分。曾多次造訪台灣的他，也以細膩感官與對酒款的專業見地，引領品酩人士看見格蘭花格珍藏酒液中的台灣記憶。

「格蘭花格1988 #1375單桶原酒單一麥芽威士忌」被Charles MacLean品評：「具有深度且層次豐富。」濃縮著咖啡香與綜合果乾與胡椒的香氣。

「格蘭花格 1988 #1376單桶原酒單一麥芽威士忌」被讚揚：「極佳的威士忌，格蘭花格傑出表現的代表。」飄散櫻桃酒口味的黑巧克力、果乾氣息與黑胡椒的味道，質地輕盈，口感甜美。

「格蘭花格 1991 #10270單桶原酒單一麥芽威士忌」更被頌揚：「是格蘭花格非常精緻的酒款，酒廠的最佳之作。」入口是櫻桃酒口味的黑巧克力氣息，油質豐厚、質地飽滿濃郁，並帶獨特的白蘭地甜美香味。

「格蘭花格 1995 #6650單桶原酒單一麥芽威士忌」也被盛讚：「直率、溫暖又熱情，是格蘭花格一款精緻又大方的威士忌。」散發著太妃糖的奶油香與巴西里與水仙花的氣味，以甜鹹並重飽滿為特色。