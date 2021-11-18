華泰名品城「璀璨燈海、白雪飄飄」打造美式復古耶誕村
桃園華泰名品城耶誕村將在11月19日正式登場，今年華泰名品城，以「Christmas Reunion噹我們歡聚一起」為主題，斥資千萬打造50年代至90年代復古場景，呈現帶有美式新復古風格的Newtro Christmas。
華泰名品城今年在國際精品部分，有Celine和Saint Laurent獨家進駐，一期主題餐廳也注入新血，迎來JK Studio、Siam Siam泰式料理、乾杯燒肉居酒屋加入。另外還有Prada、Polo Ralph Lauren、adidas、Roots等四品牌進行擴店及改裝，讓耶誕季與跨年採購、聚餐旺季，有更多選擇。
華泰名品城美式耶誕村全區打造六大景點，包括一期「耶誕復古快餐店」、二期「耶誕搖擺迪斯可」與三期的「耶誕嘻哈球場」。還有每日限定時間飄下白雪，每日16:30-20:00，全園區大道每半小時會降下白雪，呈現遊逛的浪漫氛圍。還有耶誕老人分別背起50年代的嬉皮吉他、戴上70年代的Disco爆炸頭、套上90年代的嘻哈球衣，呈現非典型耶誕老公公。
浪漫燈海，絕對是夜間最美的裝飾。一期打造「鈴鐺藤蔓燈海」，將耶誕代表色紅綠金結合，復古又經典；二期的「冰晶雪花燈海」呈現出璀璨異國風情；加上三期「漫天煙火燈海」，彷彿煙火在空中綻放。
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