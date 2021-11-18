減重卡關／肚子根本不餓，為什麼我一直想吃點心？

日本健身教練EICO在生完寶寶後，體重也到達人生巔峰，多了媽媽這個忙碌的身分，她無法遵循以往的方法減重，因為對於忙忙族來說很難達成。透過不斷調整生活習慣，EICO成功從74公斤瘦回52公斤，她把許多控制體重秘訣「小心法」記錄下來，分享給更多網友們，一起來看看吧！

【肚子其實不餓，為什麼還會想吃點心？】

Ａ：不要把食物放在眼前！

EICO的心法分享：看到食物時，肚子為什麼會覺得餓呢？就像有時候明明已經非常飽了，但是還能吃掉甜點。這是因為當你看到喜歡的食物時，消化速度會瞬間提高，胃會自己為食物製造空間。有句話說「甜點是另外一個胃」，但其實是大腦搞的鬼。

曾經有一位學生困擾地說，她正在減重期間，但當看到丈夫買了布丁，還是會不小心吃掉。後來，她請丈夫把布丁放在冰箱的最上層，不要讓她一打開就看到。結果她果然就不想吃布丁，最後也成功減重了。只要把食物放在眼睛看不到的地方，食物攝取量馬上就會下降喔！

【如何解決一直想吃東西的慾望？】

Ａ：請試試刷牙吧！

EICO的心法分享：當你突然非常想吃東西時，首先請先思考一下，這種飢餓感是不是真的。

比方說，當你打開冰箱時，如果沒有在冰箱裡看到自己想吃的食物，內心是否會覺得「好想吃一點東西啊」？可是如果肚子真的非常飢餓，只要看到冰箱裡有食物，不管是什麼都會吃掉吧。

那該如何抑制這種心情呢？我建議你可以去清潔口腔。只要用含有薄荷的刷牙粉好好刷個牙，或是用漱口水清清嘴巴，口腔就會變得清爽，食慾也消失了。我通常把牙刷和牙縫刷放在客廳、廚房和媽媽包等各種地方，每當我想吃東西時，就會去清潔口腔。刷牙之後，也會因為不想弄髒嘴巴，所以不想再吃東西。

【做完以上嘗試，還是無法抑制食慾該怎麼辦？】

Ａ：請喝氣泡水或吃點有嚼勁的東西吧！

EICO的心法分享：你已經刷了牙、洗了臉，但還是好想吃東西嗎？這種時候，我會先建議你喝零卡氣泡水等會讓胃膨脹的飲料。如果還是沒用，你可以試試下面這些有嚼勁的食物。

・魷魚乾

・海帶條

・昆布

・小魚乾

・蒸大豆

人會因為咀嚼而得到滿足感，同時也能紓壓。吃了這些低熱量但有嚼勁的食物，應該就能抑制你的食慾了。

編按：本文為書籍作者經驗分享，專業減重請洽醫院門診諮詢