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新光三越周年慶壓軸場 台北站前「2機1椅」狂銷逾百台

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北站前店首日開店前排隊人潮。記者沈昱嘉／攝影
新光三越台北站前店首日開店前排隊人潮。記者沈昱嘉／攝影

新光三越周年慶最後壓軸今日起由台北站前店上陣開打。由於全台周年慶進入最後階段，也是年末採購滿千送百最後機會，搭配五倍券最後領取時間與下周東北季風增強氣溫驟降等議題，開店前就出現排隊人潮，準備開搶首日優惠。受到家電預期漲價、房市好與年底結婚潮等因素帶動，新光三越指出，今年周年慶家用家電、寢具，只要跟家有關的業績都好，台北站前店統計，首日大家電洗碗機、洗衣機、按摩椅就售出逾百台。

為了入手最低4折起的化妝品明星特惠組，今早9點就出現民眾排隊，像是蘭蔻小黑瓶買30ml送30ml 3千有找、極光水買1送6、資生堂乳霜王組，開店2小時就完售。大容量囤貨組雅詩蘭黛小棕瓶與Kiehl’s金盞花也是熱賣200組。下周天氣即將變天，禦寒商品民眾入手焦點，像是皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺2折起，直接現省1萬多元，開賣不久全數搶購一空。經典大學T、連帽上衣周年慶推出買一送一，至中午已熱賣超過200件。

受到全球原物料上漲、家電預期漲價心理，加上房市熱絡與年底結婚潮，讓家用家電在周年慶一路火熱，台北站前店按摩舒壓、大家電與廚房家電都衝出紅榜，開店一小時成交量較去年成長3成。大家電像是伊萊克斯洗碗機、日立洗衣機、SONY 65吋電視、OSIM新機5感按摩椅單；小家電包括飛利浦氣炸鍋、嘉儀電暖氣、Dyson空氣清淨機、Ailock多合一智慧鎖等都是結帳熱門家電，台北站前店統計，首日大家電洗碗機、洗衣機、按摩椅就售出逾百台，iStore熱賣王首推iPhone 13系列手機。

新光三越指出，目前周年慶進入尾聲，受惠於五倍券讓周年慶客單成長近2成，綜觀新光三越全台各店表現，今年愈往南走，來客、業績表現愈好，尤其目前正在進行的台南西門新天地、高雄左營店表現都很亮眼，超過5%成長，北部店則因人潮尚未回復相對較辛苦，根據台北捷運人流數字，截至上個月人流只回來7成左右，但隨著疫情穩定、防疫管制逐漸鬆綁，加上國際精品新品上市，北部各店狀況也是漸入佳境。由於仍無法出國過節，看好緊接到來的耶誕季與跨年熱潮。

新光三越台北站前店首日開店前排隊人潮。記者沈昱嘉／攝影
新光三越台北站前店首日開店前排隊人潮。記者沈昱嘉／攝影
新光三越台北站前店首日開店前排隊人潮。記者沈昱嘉／攝影
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化妝品明星特惠組下殺4折起，吸引民眾搶購。記者沈昱嘉／攝影
化妝品明星特惠組下殺4折起，吸引民眾搶購。記者沈昱嘉／攝影
台北站前店11/19限定組， ESTEE LAUDER 微分子肌底原生露組買一送一組價值7,350元，特價3,850元。圖／新光三越
台北站前店11/19限定組， ESTEE LAUDER 微分子肌底原生露組買一送一組價值7,350元，特價3,850元。圖／新光三越

周年慶 按摩 新光三越

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