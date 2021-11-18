新光三越周年慶壓軸場 台北站前「2機1椅」狂銷逾百台

新光三越周年慶最後壓軸今日起由台北站前店上陣開打。由於全台周年慶進入最後階段，也是年末採購滿千送百最後機會，搭配五倍券最後領取時間與下周東北季風增強氣溫驟降等議題，開店前就出現排隊人潮，準備開搶首日優惠。受到家電預期漲價、房市好與年底結婚潮等因素帶動，新光三越指出，今年周年慶家用家電、寢具，只要跟家有關的業績都好，台北站前店統計，首日大家電洗碗機、洗衣機、按摩椅就售出逾百台。

為了入手最低4折起的化妝品明星特惠組，今早9點就出現民眾排隊，像是蘭蔻小黑瓶買30ml送30ml 3千有找、極光水買1送6、資生堂乳霜王組，開店2小時就完售。大容量囤貨組雅詩蘭黛小棕瓶與Kiehl’s金盞花也是熱賣200組。下周天氣即將變天，禦寒商品民眾入手焦點，像是皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺2折起，直接現省1萬多元，開賣不久全數搶購一空。經典大學T、連帽上衣周年慶推出買一送一，至中午已熱賣超過200件。

受到全球原物料上漲、家電預期漲價心理，加上房市熱絡與年底結婚潮，讓家用家電在周年慶一路火熱，台北站前店按摩舒壓、大家電與廚房家電都衝出紅榜，開店一小時成交量較去年成長3成。大家電像是伊萊克斯洗碗機、日立洗衣機、SONY 65吋電視、OSIM新機5感按摩椅單；小家電包括飛利浦氣炸鍋、嘉儀電暖氣、Dyson空氣清淨機、Ailock多合一智慧鎖等都是結帳熱門家電，台北站前店統計，首日大家電洗碗機、洗衣機、按摩椅就售出逾百台，iStore熱賣王首推iPhone 13系列手機。