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朱軒洋穿Barbour新品直呼「帥到受不了」 陳妍霏自招差點失去理智

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Barbour冬季新品上市，找來朱軒洋與陳妍霏，搶先試穿。記者沈昱嘉／攝影
Barbour冬季新品上市，找來朱軒洋與陳妍霏，搶先試穿。記者沈昱嘉／攝影

受到英國皇室喜愛的Barbour冬季新品上市，找來在《逆局》中表現亮眼的朱軒洋，以及去年獲得金馬新人獎加持的陳妍霏，搶先穿。獨特的油布材質，加上機能性的剪裁，讓朱軒洋一眼就愛上，在試裝的時候就直呼「帥到受不了」！

因為拍攝《逆局》才開始認識Barbour的朱軒洋提到，等到去逛品牌專賣店之後才知道「原來有這麼不同的款式，從配件、小狗用的到人穿的都有」。而且他還表示，當初在劇組穿的時候，一開始並沒有太多感覺，然而「後來就越穿越喜歡」。關於Barbour的冬季新品，他一眼就相中靈感來自釣魚活動的Golde Standard系列油布外套，除了是因為朱軒洋也愛吊魚，格外有共鳴之外，他還笑說「因為它最貴」。而且能夠獲得品牌青睞，搶先在上市前就穿到，讓朱軒洋超開心，並表示「油布就像皮鞋一樣，越穿越有味道」。

而女星陳妍霏在下週要登場的金馬獎擔任頒獎嘉賓之一，被問到紅毯裝是否會有亮點？她則賣關子表示「就留給大家期待吧！」不過，平常都很克制購物慾的她， 朱軒洋一樣，在試不同聯名系列之後，就自招「差點失去理智」都買回家。陳妍霏覺得自己是容易被細節迷惑的人，而Barbour與英國名媛Alexa Chung合作的Carmen油布外套，像是燈芯絨的撞色處理，或是上面裝飾的鋸齒車縫線，讓她直接說出「這就是我的菜」。另外，Barbour與House Of Hackney首度聯名的印花系列洋裝，也獲得陳妍霏的喜愛，還表示媽媽、姊姊都會搶著穿。

Barbour在天氣最寒冷之際，一口氣上市全新的6大系列，除了上述的款式之外，還包含了與潮牌BAPE、機能服飾品牌C.P. Company聯名，以及深受消費者好評的White Label系列。除了能看到像是BAPE招牌猿人頭的運用，以及經典House Of Hackney印花設計、C.P. Company熱門Mille Miglia外套DNA之外。最特別的還是，各個合作品牌如何把與Barbour畫上等號的油布材質，重新再詮釋。

朱軒洋演繹Barbour Supa-Fission油布外套35,000元。記者沈昱嘉／攝影
朱軒洋演繹Barbour Supa-Fission油布外套35,000元。記者沈昱嘉／攝影

陳妍霏詮釋Barbour by ALEXACHUNG Carmen油布外套25,800元。記者沈昱嘉／攝影
陳妍霏詮釋Barbour by ALEXACHUNG Carmen油布外套25,800元。記者沈昱嘉／攝影

Barbour x BAPE®圓領衛衣6,800元。圖／Barbour提供
Barbour x BAPE®圓領衛衣6,800元。圖／Barbour提供

Barbour x House of Hackney油布外套16,200元。圖／Barbour提供
Barbour x House of Hackney油布外套16,200元。圖／Barbour提供

Barbour White Label Burghley油布外套17,800元。圖／Barbour提供
Barbour White Label Burghley油布外套17,800元。圖／Barbour提供

Barbour x C.P. Company La Mille油布外套36,800元。圖／Barbour提供
Barbour x C.P. Company La Mille油布外套36,800元。圖／Barbour提供

Barbour by ALEXACHUNG Elliot防水透氣外套13,300元。圖／Barbour提供
Barbour by ALEXACHUNG Elliot防水透氣外套13,300元。圖／Barbour提供

Barbour by ALEXACHUNG Billie絎縫鋪棉外套12,100元。圖／Barbour提供
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