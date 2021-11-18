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冷氣團報到！PChome 24h購物寵物保暖用品銷量增10倍

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
日本MARUKAN插電式電暖貓鍋CT-392，PChome 24h購物即日起至11月30日特價1,859元。圖／PChome 24h購物提供
日本MARUKAN插電式電暖貓鍋CT-392，PChome 24h購物即日起至11月30日特價1,859元。圖／PChome 24h購物提供

強冷空氣接連報到，不少消費者搶買保暖用品，帶動抗寒商機持續升溫。PChome 24h購物表示，立冬後氣溫逐步下滑，促使「暖暖包、電暖器、電熱毯、保溫瓶」紛紛搶占熱搜關鍵字排行榜，電暖器11月銷量已有月增16倍的漲幅，以設計簡約、具自動溫控功能的款式最受青睞，熱銷價格帶落在2,500～3,500元之間，像是「北方DBK兩用電暖器」、「北方雙人單控仿羊毛電熱毯」皆為暢銷商品；「暖暖包」銷量較上月同期成長破5倍，除了手握式、貼式等持續熱銷之外，還有多款可愛動物造型暖暖包也極具人氣。

PChome 24h購物精選保暖新奇好物，像是上班族整日久坐、易手腳冰冷，推薦加熱坐墊及USB充電隨身加熱用品，如「Finger pop USB發熱坐墊」活動優惠價269元、「SONGEN松USB暖身寶＋暖腳墊」超值組合下殺3.2折、特價1,071元。為了避免工作忙碌導致熱飲轉涼，推薦選購可恆溫加熱的保溫杯墊，「ANTIAN 智能恆溫加熱杯墊」超薄設計、可供不同杯體使用，限時特賣2入649元。

發熱圍巾、保暖手套、鞋墊暖暖包是機車通勤族必備的抗寒三寶，「IDI電子發熱圍巾」柔軟保溫、充飽電可定溫連續發熱6小時，限時促銷價751元；「ATUNAS歐都納Gore-Tex防水透氣手套」搶購價1,880元；「日本小林製藥小白兔鞋墊型暖暖包」可輕薄無感穿著走，也是通勤必備暢銷品。

此外，除了做好自身保暖之外，毛小孩的抗寒措施更是要做足。PChome 24h購物觀察，近年來寵物商機蓬勃發展，入冬後已有不少消費者選購寵物禦寒小物，帶動站上「寵物保暖用品」月銷量暴增近10倍，熱銷價格帶約在千元左右。除了替毛小孩汰舊換新舒適溫暖的睡窩及睡墊之外，具有加熱功效的商品買氣也相當熱絡，像是「MS.PET寵物陶瓷保溫燈組」限時特價748元，適用幼犬貓、兔子等小動物，保持恆溫不發光、也不影響寵物夜間活動，廣受飼主喜愛；「日本MARUKAN插電式電暖貓鍋」設計超可愛的貓耳鍋造型，替寵物打造溫暖小天地，限時促銷價1,859元；「MIGI DC行動寵物加熱衣」限時搶購價1,660元，可直接水洗清潔。

PChome 24h購物辦公、通勤禦寒必備品大公開，溫控電暖器、USB隨身加熱小物買氣旺。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物辦公、通勤禦寒必備品大公開，溫控電暖器、USB隨身加熱小物買氣旺。圖／PChome 24h購物提供
北方雙人單控仿羊毛電熱毯（NR6218），PChome 24h購物即日起至11月30日特價1,680元。圖／PChome 24h購物提供
北方雙人單控仿羊毛電熱毯（NR6218），PChome 24h購物即日起至11月30日特價1,680元。圖／PChome 24h購物提供
MIGI DC行動寵物加熱衣，PChome 24h購物即日起至11月30日特價1,660元。圖／PChome 24h購物提供
MIGI DC行動寵物加熱衣，PChome 24h購物即日起至11月30日特價1,660元。圖／PChome 24h購物提供
北方DBK兩用電暖器（BK1200），PChome 24h購物即日起至11月30日特價2,980元。圖／PChome 24h購物提供
北方DBK兩用電暖器（BK1200），PChome 24h購物即日起至11月30日特價2,980元。圖／PChome 24h購物提供
IDI電子發熱圍巾，PChome 24h購物即日起至11月30日特價751元。圖／PChome 24h購物提供
IDI電子發熱圍巾，PChome 24h購物即日起至11月30日特價751元。圖／PChome 24h購物提供
Finger pop USB發熱坐墊，PChome 24h購物即日起特價269元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
Finger pop USB發熱坐墊，PChome 24h購物即日起特價269元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
MS.PET寵物陶瓷保溫燈組，PChome 24h購物即日起至11月30日特價748元。圖／PChome 24h購物提供
MS.PET寵物陶瓷保溫燈組，PChome 24h購物即日起至11月30日特價748元。圖／PChome 24h購物提供
日本小林製藥小白兔鞋墊型暖暖包，PChome 24h購物即日起特價220元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
日本小林製藥小白兔鞋墊型暖暖包，PChome 24h購物即日起特價220元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
ANTIAN智能恆溫加熱杯墊（2入），PChome 24h購物即日起至11月30日特價649元。圖／PChome 24h購物提供
ANTIAN智能恆溫加熱杯墊（2入），PChome 24h購物即日起至11月30日特價649元。圖／PChome 24h購物提供
SONGEN松USB暖身寶＋暖腳墊，PChome 24h購物即日起特價1,071元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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ATUNAS歐都納Gore-Tex防水透氣手套，PChome 24h購物即日起特價1,880元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
ATUNAS歐都納Gore-Tex防水透氣手套，PChome 24h購物即日起特價1,880元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供

寵物 保暖 暖暖包

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