冷氣團報到！PChome 24h購物寵物保暖用品銷量增10倍
強冷空氣接連報到，不少消費者搶買保暖用品，帶動抗寒商機持續升溫。PChome 24h購物表示，立冬後氣溫逐步下滑，促使「暖暖包、電暖器、電熱毯、保溫瓶」紛紛搶占熱搜關鍵字排行榜，電暖器11月銷量已有月增16倍的漲幅，以設計簡約、具自動溫控功能的款式最受青睞，熱銷價格帶落在2,500～3,500元之間，像是「北方DBK兩用電暖器」、「北方雙人單控仿羊毛電熱毯」皆為暢銷商品；「暖暖包」銷量較上月同期成長破5倍，除了手握式、貼式等持續熱銷之外，還有多款可愛動物造型暖暖包也極具人氣。
PChome 24h購物精選保暖新奇好物，像是上班族整日久坐、易手腳冰冷，推薦加熱坐墊及USB充電隨身加熱用品，如「Finger pop USB發熱坐墊」活動優惠價269元、「SONGEN松USB暖身寶＋暖腳墊」超值組合下殺3.2折、特價1,071元。為了避免工作忙碌導致熱飲轉涼，推薦選購可恆溫加熱的保溫杯墊，「ANTIAN 智能恆溫加熱杯墊」超薄設計、可供不同杯體使用，限時特賣2入649元。
發熱圍巾、保暖手套、鞋墊暖暖包是機車通勤族必備的抗寒三寶，「IDI電子發熱圍巾」柔軟保溫、充飽電可定溫連續發熱6小時，限時促銷價751元；「ATUNAS歐都納Gore-Tex防水透氣手套」搶購價1,880元；「日本小林製藥小白兔鞋墊型暖暖包」可輕薄無感穿著走，也是通勤必備暢銷品。
此外，除了做好自身保暖之外，毛小孩的抗寒措施更是要做足。PChome 24h購物觀察，近年來寵物商機蓬勃發展，入冬後已有不少消費者選購寵物禦寒小物，帶動站上「寵物保暖用品」月銷量暴增近10倍，熱銷價格帶約在千元左右。除了替毛小孩汰舊換新舒適溫暖的睡窩及睡墊之外，具有加熱功效的商品買氣也相當熱絡，像是「MS.PET寵物陶瓷保溫燈組」限時特價748元，適用幼犬貓、兔子等小動物，保持恆溫不發光、也不影響寵物夜間活動，廣受飼主喜愛；「日本MARUKAN插電式電暖貓鍋」設計超可愛的貓耳鍋造型，替寵物打造溫暖小天地，限時促銷價1,859元；「MIGI DC行動寵物加熱衣」限時搶購價1,660元，可直接水洗清潔。
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