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昆凌出席Boucheron麗晶精品店 投影藝術裝置重返巴黎

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron亞太區總裁Andre Hou（左二）、Boucheron台灣總經理Chris Chen（左一）、晶華酒店董事長潘思亮（右一）與昆凌，今日一同出席Boucheron麗晶精品店的剪裁。圖 / Boucheron提供
Boucheron亞太區總裁Andre Hou（左二）、Boucheron台灣總經理Chris Chen（左一）、晶華酒店董事長潘思亮（右一）與昆凌，今日一同出席Boucheron麗晶精品店的剪裁。圖 / Boucheron提供

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日為品牌的麗晶精品店舉辦開幕剪綵，包含品牌亞太區總裁Andre Hou、台灣總經理Chris Chen、晶華酒店董事長潘思亮皆到場參與。而翻新後的空間除展現法式風格，品牌代言人昆凌今日也現身並配戴上Histoire de Style, Art Déco系列珠寶的Bouton Émeraude祖母綠鈕扣指環、Col Émeraude祖母綠寶石項鍊等多款珠寶，全身價值超過1億5,600萬，成為現場奢華亮點。

由於昆凌日前甫前往巴黎參觀Boucheron總店，並對店內的VIP區域印象深刻，例如圓桌帶來宛如家人團聚的溫馨氣氛，而法式風格的樓梯則因可登上閣樓，加上牆上的畫會「動」，宛如置身哈利波特的魔法世界；當時她並入手了Quatre系列的戒指，該系列因可每日實搭，成為品牌珠寶中她最喜歡的系列。而今日到訪Boucheron麗晶精品店時，店內風格也讓昆凌聯想到Boucheron總店所處的芳登廣場，特製的螢幕更投放自巴黎店內朝外欣賞的街景，讓昆凌宛如重返巴黎。

全新的Boucheron麗晶精品店佔地約56坪，並有兩大亮點。帶來返家溫馨氣氛的獨特活動空間，除可以進行珠寶鑑賞、也能成為晚宴場地。其靈感來自芳登26號的Nocé公館，而裝飾藝術風格的空間內讓人可倚於壁爐旁，並可透過牆上窗戶造型的螢幕影片「俯瞰」芳登廣場；向芳登總店Salon Chinois致敬的貴賓沙龍，更帶來一段隱密、奢華的空間體驗，其壁面藏有一方受總店內中國風格紅漆圖書館啟發的「秘櫃」，原始設計由品牌創始人Frédéric Boucheron在20世紀初委託製作，至今它仍存在巴黎總店內，也像一段法式精神的感召，串連起巴黎與台北、奢華無時差。

而昆凌現場被詢問到聖誕禮品推薦時表示，她挑選珠寶並不在意節日、想買就買，但Quatre系列則因為好戴、實搭，並成為她想傳承給下一代的珠寶系列，而日前Boucheron也公佈了節慶推薦商品，其中正有昆凌配戴Quatre系列的耳扣、戒指、耳環與Reflect腕表，展現出日常的閃耀奢華。問世於2004年的Quatre系列擅長揉合不同貴金屬、鑽，創造出自由混搭風格，全系列入門價位包含耳扣或耳環，價位自37,500元至92,000元不等，價格親民，而Reflect腕表則以表殼上的Gordon直線條紋，展現Boucheron穿越時光以來，恆常的雋永，黃K金表殼搭配黑色亮面漆皮表帶，價格則為35萬1,500元。

Boucheron Bouton Émeraude祖母綠鈕扣指環，主石為哥倫比亞木佐產區的7.43克拉祖母綠，密鑲鑽石、飾以黑漆，3,110萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Bouton Émeraude祖母綠鈕扣指環，主石為哥倫比亞木佐產區的7.43克拉祖母綠，密鑲鑽石、飾以黑漆，3,110萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Col Émeraude祖母綠寶石項鍊，鑲嵌一顆28克拉哥倫比亞木佐產區祖母綠，總重約24.59克拉，並鑲嵌鑽石、瑪瑙、水晶石，6,320萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Col Émeraude祖母綠寶石項鍊，鑲嵌一顆28克拉哥倫比亞木佐產區祖母綠，總重約24.59克拉，並鑲嵌鑽石、瑪瑙、水晶石，6,320萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre White系列耳扣，白金、黃金、玫瑰金、白色陶磁、鑽石，92,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre White系列耳扣，白金、黃金、玫瑰金、白色陶磁、鑽石，92,000元。圖 / Boucheron提供
昆凌日前為Boucheron拍攝形象視覺，配戴上多款Quatre戒指與Reflect手表，以為耶誕節的禮品推薦。圖 / Boucheron提供
昆凌日前為Boucheron拍攝形象視覺，配戴上多款Quatre戒指與Reflect手表，以為耶誕節的禮品推薦。圖 / Boucheron提供
綠色大理石的門框、精湛的裝飾藝術風格細節，讓Boucheron麗晶精品店在沉穩中演示了法式的古典與摩登。圖 / Boucheron提供
綠色大理石的門框、精湛的裝飾藝術風格細節，讓Boucheron麗晶精品店在沉穩中演示了法式的古典與摩登。圖 / Boucheron提供
Boucheron Reflect腕表，351,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Reflect腕表，351,500元。圖 / Boucheron提供
融合法式優雅的Boucheron麗晶精品店，在翻新改裝後，今日正式亮相。圖 / Boucheron提供
融合法式優雅的Boucheron麗晶精品店，在翻新改裝後，今日正式亮相。圖 / Boucheron提供
昆凌今日出席Boucheron麗晶精品記者會，全身配戴珠寶總值破1億5,600萬，成為全場亮點。圖 / Boucheron提供
昆凌今日出席Boucheron麗晶精品記者會，全身配戴珠寶總值破1億5,600萬，成為全場亮點。圖 / Boucheron提供
貴賓沙龍中的中式風格壁紙、繪畫，其原始設計出自Boucheron芳登總店，也像串連起巴黎與台北，奢華無時差。圖 / Boucheron提供
貴賓沙龍中的中式風格壁紙、繪畫，其原始設計出自Boucheron芳登總店，也像串連起巴黎與台北，奢華無時差。圖 / Boucheron提供

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