昆凌出席Boucheron麗晶精品店 投影藝術裝置重返巴黎

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日為品牌的麗晶精品店舉辦開幕剪綵，包含品牌亞太區總裁Andre Hou、台灣總經理Chris Chen、晶華酒店董事長潘思亮皆到場參與。而翻新後的空間除展現法式風格，品牌代言人昆凌今日也現身並配戴上Histoire de Style, Art Déco系列珠寶的Bouton Émeraude祖母綠鈕扣指環、Col Émeraude祖母綠寶石項鍊等多款珠寶，全身價值超過1億5,600萬，成為現場奢華亮點。

由於昆凌日前甫前往巴黎參觀Boucheron總店，並對店內的VIP區域印象深刻，例如圓桌帶來宛如家人團聚的溫馨氣氛，而法式風格的樓梯則因可登上閣樓，加上牆上的畫會「動」，宛如置身哈利波特的魔法世界；當時她並入手了Quatre系列的戒指，該系列因可每日實搭，成為品牌珠寶中她最喜歡的系列。而今日到訪Boucheron麗晶精品店時，店內風格也讓昆凌聯想到Boucheron總店所處的芳登廣場，特製的螢幕更投放自巴黎店內朝外欣賞的街景，讓昆凌宛如重返巴黎。

全新的Boucheron麗晶精品店佔地約56坪，並有兩大亮點。帶來返家溫馨氣氛的獨特活動空間，除可以進行珠寶鑑賞、也能成為晚宴場地。其靈感來自芳登26號的Nocé公館，而裝飾藝術風格的空間內讓人可倚於壁爐旁，並可透過牆上窗戶造型的螢幕影片「俯瞰」芳登廣場；向芳登總店Salon Chinois致敬的貴賓沙龍，更帶來一段隱密、奢華的空間體驗，其壁面藏有一方受總店內中國風格紅漆圖書館啟發的「秘櫃」，原始設計由品牌創始人Frédéric Boucheron在20世紀初委託製作，至今它仍存在巴黎總店內，也像一段法式精神的感召，串連起巴黎與台北、奢華無時差。