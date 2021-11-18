喝威士忌看金馬獎電影這樣選！ 格蘭父子酒影搭提案

有「威士忌領路者」之稱的格蘭菲迪，首度與同為華語電影圈的領路者「金馬獎」合作，成為2021金馬指定威士忌品牌，伴隨著眾所矚目的金馬獎即將舉行，這次格蘭父子將帶領大家從不同屬性的電影作品中，尋覓出最合拍的威士忌品味。由格蘭菲迪領銜，攜格蘭父子旗下熱銷烈酒品牌，運用四款不同風味的威士忌伴佐本屆金馬入圍名單，為喜愛電影的觀眾推薦最有品味的酒影搭配。

「浪漫愛情片」搭配格蘭菲迪12年天使雪莉

賦有浪漫元素的電影總能打動人心，觀看電影時與心愛的另一半相依偎，兩人宛如坐入專屬情人雅座，來杯金馬獎首推酒款「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，宛如多汁烤蘋果與果乾交織出深邃甜美的口感，喚出浪漫電影的粉紅泡泡，連天使都忍不住偷嚐一口的滋味，讓人時刻都充滿著甜蜜的愛意，再加上緋紅清透的酒色，為每對伴侶帶來一種暖心治癒的感受。

金馬推薦片單：《當男人戀愛時》、《我沒有談的那場戀愛》、《月老》。

「燒腦懸疑片」搭配百富12年雙桶

懸疑電影中往往埋藏著許多的線索與秘密，身為破謎達人的你鍾愛一個人欣賞燒腦懸疑片，通過在腦海中將所有的線索做筆記串連，解開百思不得其解的謎題，搭配沈穩內斂的「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，在優柔的風味中融合香甜水果與雪莉酒的香氣，口感圓潤順口，讓人愛不釋手，為每個解謎的時光注入更多想像空間與專注力。

金馬推薦片單：《緝魂》、《複身犯》、《青春弒戀》。

「冒險動作片」搭配三隻猴子

年輕時候的你，是否是一位喜愛刺激冒險的少年？刺激的動作片就該邀在下班後找三五好友一起刷，喚醒心中的冒險神經。在高潮迭起的動作片中，最適合搭配「三隻猴子三重麥芽威士忌」，跳脫傳統威士忌喝法規則、活潑而不受拘束，帶領著喜愛刺激冒險的你身歷其境，在激烈的畫面裡跳躍奔馳，為觀影體驗更增添無拘無束的快感與樂趣。

金馬推薦片單：《角頭浪流連》、《叱咤風雲》。

「溫馨劇情片」搭配格蘭8年

「家是一個充滿溫暖太陽味的地方，也是委屈難過時的避風港」，趁著週末放假與家人一同觀賞溫馨的劇情片觸動你心中最細膩感性的一面，透過演員精湛的演技完美詮釋親子關係，就彷彿在大螢幕前吐露著各個家庭多元面貌，此時與家人們共飲擁有著迷人的琥珀色的「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，迎面而來的桂圓與花果香氣以及滑順口感，讓如暖爐般的酒液助力活化融洽和諧的家庭氛圍。

金馬推薦片單：《美國女孩》、《瀑布》。

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