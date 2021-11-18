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擁核派稱福島核災沒死人 環團怒：極端輕蔑消費犧牲者

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
圖為封存中的核四廠。 圖／聯合報系資料照片
圖為封存中的核四廠。 圖／聯合報系資料照片

距離12月18日公投日僅剩一個月，核四重啟案受矚目，台灣環境保護聯盟今天表示，擁核派先前稱福島核災沒有死半個人，這是極端輕蔑、消費核電犧牲者的說法，日本政府早就承認四名核電廠員工在福島核災時，因曝露在輻射中而罹癌，更在2018年承認有一名員工因故接受到過量輻射罹癌死亡，福島核災導致20萬人被迫離開家園、數百人死亡。

台灣環境保護聯盟表示，雖然日本政府曾辯解，輻射並不是死亡的直接死因，但確實引致民眾失去家園、生活艱苦及精神創傷；蘇聯的車諾堡核災也導致數萬人傷亡。若核四重啟進而發生核災，按照同等規模的撤離20公里範圍，北台灣將有超過30萬人將面對同樣的命運，十多年無法回歸鄕返家園，所引起的死傷、損失將無法預估。

再30天就要公投，台灣環境保護聯盟說，依照科學角度而言，核四在工程、地質的問題重重，核廢料無法處理，安全無法確保，核四廠重啟曠日費時也無法解決缺電危機、更非減碳的對策。

台灣環境保護聯盟說，當世界各國都在積極發展再生能源，值此台灣「能源轉型」重要時刻，未來的能源政策走向有賴民眾決定，為了下一代，也為了台灣永續的未來，期待社會大眾看清楚，「又是誰把核四問題變成政治問題」。

福島核災 核四 輻射

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