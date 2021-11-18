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麥當勞29品項一次漲！漲幅最高2成 玉米濃湯貴7元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣麥當勞宣布漲價。圖／摘自麥當勞官網
台灣麥當勞宣布漲價。圖／摘自麥當勞官網

台灣麥當勞剛剛發布新聞指出，11/24起將調整部份餐點價格，包括調漲29個品項，漲幅最高2成；其中，部分主餐調升1~5元，配餐價格維持不變，超值全餐平均調幅2.2%；點心飲料則漲跌互現，最高調升7元、最多調降7元，平均調幅4%，但若以玉米濃湯為例，小杯原價33元、漲至40元，漲幅高達21.2％。

麥當勞表示，在超值全餐部分，有15項調升，但配餐價格不變。其中，麥脆雞（1塊）、麥香魚、BLT安格斯黑牛堡、BLT辣脆雞腿堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯黑牛堡、凱撒辣脆鷄沙拉、義式烤鷄沙拉，調升5元最多；薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變；其餘主餐單點價格則是調升1至4元不等。以經典口味大麥克與勁辣雞腿堡為例，新價格調升3元，單點75元；麥脆雞腿漲5元達60元。

點心飲料類共有14項調升、9項調降、15項維持不變。汽水類、紅茶（冰/熱）、綠茶調升5元；湯品玉米濃湯大杯調升3元、小杯調升7元；薯條調升3元；降幅最高的是經典美式咖啡，調降7元。

民眾的小確幸「1+1=50元」銅板輕鬆點、以及「甜心卡」買A送B等優惠組合未變；「12塊麥脆鷄腿分享盒」及「黃金派對分享盒」則是停賣，新品「30塊麥克雞塊分享盒 」及「雞塊雞腿分享盒」則將同步推出。

這是近年麥當勞第三度漲價，去年1月15日開出連鎖速食業漲價之先，去年6月24日起也再度調漲。

台灣麥當勞11/24起將調整部份餐點價格，包括調漲29個品項。圖／摘自麥當勞官網
台灣麥當勞11/24起將調整部份餐點價格，包括調漲29個品項。圖／摘自麥當勞官網

麥當勞 漲價

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