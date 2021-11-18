專為男性設計！FRED全新運動風珠寶Force 10 Winch帥翻

所謂的經典就是能經過時間淬煉仍歷久彌新的設計。法國現代珠寶品牌斐登（FRED）以航海纜繩為靈感的Force 10手鍊問世以來已經55年，這款首個運動珠寶設計中性，推出以來深受歡迎，而隨著愈來愈多男士重視日常珠寶的搭配，品牌更以全新手法演繹最早款式裡的精鋼與黃金兩色，打造出充滿力量感與陽剛氣息男士珠寶Force 10 Winch系列。

全新Force 10 Winch 系列共18件新作。「Winch」一詞出自遊艇船橋中的一項功能：水手們利用船上的絞盤，以增加拉高、調整和操縱船帆索具上的拉力。因此，航海纜繩的外型成為設計Force 10 Winch的基礎。而延續1966年推出首個Force 10時以精鋼與黃金的雙色雙材質組合的精神，如今FRED選用霧面黑色鈦及精鋼，打造充滿當代氣息的雙色雙材質。