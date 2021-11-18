聽新聞
test
0:00 / 0:00
專為男性設計！FRED全新運動風珠寶Force 10 Winch帥翻
所謂的經典就是能經過時間淬煉仍歷久彌新的設計。法國現代珠寶品牌斐登（FRED）以航海纜繩為靈感的Force 10手鍊問世以來已經55年，這款首個運動珠寶設計中性，推出以來深受歡迎，而隨著愈來愈多男士重視日常珠寶的搭配，品牌更以全新手法演繹最早款式裡的精鋼與黃金兩色，打造出充滿力量感與陽剛氣息男士珠寶Force 10 Winch系列。
全新Force 10 Winch 系列共18件新作。「Winch」一詞出自遊艇船橋中的一項功能：水手們利用船上的絞盤，以增加拉高、調整和操縱船帆索具上的拉力。因此，航海纜繩的外型成為設計Force 10 Winch的基礎。而延續1966年推出首個Force 10時以精鋼與黃金的雙色雙材質組合的精神，如今FRED選用霧面黑色鈦及精鋼，打造充滿當代氣息的雙色雙材質。
每件珠寶的螺絲頭上還飾有八邊形圖案，靈感源自於協助水手進行操作的絞盤手柄插座，強調Force 10 Winch的運動風格。項鍊和手鍊採用不對稱設計，吊墜則以材質搭配和細節變化出5種不同的款式，戒指的設計可以自行組合配戴，也可以捲動繩索調整成富有個人風格的模樣。最後，小巧的精鋼纜繩成為兩枚黃金或黑鈦材質單耳耳環，則是為時尚造型畫龍點睛的迷人之作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言