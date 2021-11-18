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分享人生！各國周大觀全球熱愛生命獎章得主線上受獎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
周大觀文教基金會在高雄市道明中學，舉辦「熱愛生命．救活地球—周大觀全球熱愛生命獎章」得主視頻會師受獎。記者徐如宜／攝影
周大觀文教基金會在高雄市道明中學，舉辦「熱愛生命．救活地球—周大觀全球熱愛生命獎章」得主視頻會師受獎。記者徐如宜／攝影

周大觀文教基金會今天在高雄市道明中學，舉辦「熱愛生命．救活地球—周大觀全球熱愛生命獎章」得主視頻會師受獎，包括尼日、西班牙、不丹等國得主分享生命樂章，哥倫比亞反毒國母格羅莉亞•帕瓊終身反毒反貪，以教育改變世界。台灣得主唐寶寶紀芃逢表演陶笛，最大的願望是為辛苦拉拔他長大的媽媽買房子、帶媽媽吃好料！

高師大校長吳連賞、道明高中校長林耀隆及師生們，一起在銀幕前觀禮。「生命貴在實踐！」周大觀文教基金會創辦人周進華表示，基金會永續推動「全球熱愛生命運動」，倡導：和自己好—熱愛自己的生命；和別人好―尊重別人的生命；和地球好—維護地球的生命。至今共表揚橫跨七大洲、來自68個國家、402位全球熱愛生命獎章得主，還有仁俠詩人鄭愁予、中國大陸廚師詩人宋成寶等15位全球生命文學創作獎得主，在世界各角落永續帶動熱愛生命。

今年因為疫情，全球熱愛生命獎章頒獎儀式改為視頻會師受獎，有來自哥倫比亞、西班牙、俄羅斯、日本、不丹、英國、美國、日本、緬甸、中國大陸、委內瑞拉、澳洲、尼日、馬來西亞、台灣的全球熱愛生命獎章得主以視頻會師。包括：為民喉舌、投身公益的西班牙輪椅國會議員特雷米紐；日本一指鋼琴天使岩崎花奈繪；英國澳裔超馬選手迪昂·萊納德；美籍日裔全盲水手岩本光弘；中國大陸無臂書法達人郭乙博等。

台灣熱愛生命獎章得主唐寶寶紀芃逢多才多藝，與唐寶寶樂團用陶笛吹奏希望樂章。紀芃逢出生3天，被醫師診斷為唐氏症，單親媽媽吳玉梅一度不敢面對現實。芃逢從小體弱多病，先天雙眼斜視、散光、弱視、心臟破洞、智能不足，3歲還無法走路，4歲不會口語，光學會認識紅綠燈就花了12年。現在的他會扯鈴、陶笛、電子琴、游泳、跑步，得過多項比賽冠軍。吳玉梅白天照顧障礙兒，晚上出門上班養家，並默默打敗乳癌，以身作則帶芃逢活出希望。

周大觀文教基金會創辦人周進華（左二）、高師大校長吳連賞（右一）與道明中學校長林耀隆（左一），鼓勵唐寶寶紀芃逢（中）和辛苦的單親媽媽吳玉梅（左）。記者徐如宜／攝影
周大觀文教基金會創辦人周進華（左二）、高師大校長吳連賞（右一）與道明中學校長林耀隆（左一），鼓勵唐寶寶紀芃逢（中）和辛苦的單親媽媽吳玉梅（左）。記者徐如宜／攝影
周大觀文教基金會創辦人周進華表示，生命貴在實踐。記者徐如宜／攝影
周大觀文教基金會創辦人周進華表示，生命貴在實踐。記者徐如宜／攝影
高師大校長吳連賞（右）鼓勵唐寶寶紀芃逢（中），和辛苦的單親媽媽吳玉梅（左）。記者徐如宜／攝影
高師大校長吳連賞（右）鼓勵唐寶寶紀芃逢（中），和辛苦的單親媽媽吳玉梅（左）。記者徐如宜／攝影

唐寶寶

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