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momo購物網 X LAIMO集點加價購推「馬來貘」10款獨家限量小物

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「momo X LAIMO」集點加價購登場，共推出10款「馬來貘」獨家限量小物，即日起至12月31日集點兌換最低1元起即可擁有。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，共推出10款「馬來貘」獨家限量小物，即日起至12月31日集點兌換最低1元起即可擁有。圖／momo購物網提供

momo購物網集點加價購藉「年終感恩季」檔期加持，重磅邀請台灣人氣插畫「馬來貘」合作推出獨家限量周邊，包含資料夾、皮質名片夾、電子料理秤、原木小圓凳等10款時尚小物，集點兌換最低只要1元起即可擁有。momo「年終感恩季」即日起至12月31日還有下單周周抽SONY影音娛樂組、天天簽到送momo幣等兩大好康回饋，以及30家銀行助陣祭出最高回饋18% momo幣。

今年最後一檔「momo X LAIMO」集點加價購攜手台灣人氣插畫「馬來貘」推出10款獨家限量周邊商品，由馬來貘作者Cherng親自設計，每款皆以馬來貘經典的黑白插畫點綴，風格簡約又不失時尚感，活動開跑一周已累計兌換超過3,500件。即日起至12月31日於momo購物網消費集點滿1～6點，即可以1～449元兌換，單筆消費滿800元即獲1點、每筆訂單上限5點。

momo購物網本次集點推出加價購推出的「LAIMO貘術資料夾6入組」有獨家限定標語搭配6款可愛插圖，A4資料規格設計，換購點數6點＋換購價1元；「LAIMO多多指教皮質名片夾」為墨綠襯底配色搭配黑白插畫，對折掀蓋設計，上下層皆能收納名片、鈔票，換購點數1點＋換購價99元；「LAIMO黑白呷陶瓷餐碗組」有黑、白兩款餐碗一次擁有，換購點數1點＋換購價199元；「LAIMO斤斤計較電子料理秤」強化玻璃表面搭配時尚鏡面設計，並有大螢幕顯示，換購點數1點＋換購價349元；「LAIMO溫暖貘力軟Q暖手枕」絨毛質感觸感細緻，換購點數2點＋換購價179元；「LAIMO陪你來一杯不鏽鋼隨手杯」內杯材質使用304不鏽鋼，換購點數2點＋換購價199元；「LAIMO造型洗衣袋2入組」為大小雙款，方便分類洗滌，換購點數2點＋換購價199元；「LAIMO萬用帆布手提肩背兩用袋」簡約黑白設計，大容量可裝A4文件，換購點數2點＋換購價299元；「LAIMO免禮請坐原木小圓凳」質感灰色襯底搭配馬來貘經典黑白插畫設計，換購點數3點＋換購價359元；「LAIMO動滋動滋藍牙讀卡喇叭」具備TF卡槽，可插卡直接播放音樂，換購點數3點＋換購價449元。

momo購物網「年終感恩季」即日起至12月31日不限金額下單可參加抽獎，有機會將市價58,880元的SONY BRAVIA X90J 4K電視＋PS5遊戲機組合帶回家，限額共6名；活動期間還可天天簽到領momo幣。

「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO萬用帆布手提肩背兩用袋」換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO萬用帆布手提肩背兩用袋」換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO黑白呷陶瓷餐碗組」換購點數1點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO黑白呷陶瓷餐碗組」換購點數1點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO造型洗衣袋2入組」換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO造型洗衣袋2入組」換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO動滋動滋藍牙讀卡喇叭」換購點數3點＋換購價449元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO動滋動滋藍牙讀卡喇叭」換購點數3點＋換購價449元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO陪你來一杯不鏽鋼隨手杯」換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO陪你來一杯不鏽鋼隨手杯」換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO斤斤計較電子料理秤」換購點數1點＋換購價349元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO斤斤計較電子料理秤」換購點數1點＋換購價349元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO貘術資料夾6入組」換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO貘術資料夾6入組」換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO多多指教皮質名片夾」換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO多多指教皮質名片夾」換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO溫暖貘力軟Q暖手枕」換購點數2點＋換購價179元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO溫暖貘力軟Q暖手枕」換購點數2點＋換購價179元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO免禮請坐原木小圓凳」質感灰色襯底搭配馬來貘經典黑白插畫設計，換購點數3點＋換購價359元。圖／momo購物網提供
「momo X LAIMO」集點加價購登場，「LAIMO免禮請坐原木小圓凳」質感灰色襯底搭配馬來貘經典黑白插畫設計，換購點數3點＋換購價359元。圖／momo購物網提供

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