用文學療癒心事 獨一無二的《心事欲言》預言牌卡

在忙碌的生活裡，你有多久沒停下來，關心自己好不好？由江鵝、陳繁齊、鄧九雲、蕭詒徽、謝凱特五位知名作家，專為牌卡設計、全新創作文字，獨一無二的《心事欲言》心語對白卡於今日（11/18）正式上線募資。透過文學，陪伴你閱讀自己。

屢獲金鼎獎肯定的《聯合文學》雜誌團隊，再次推出日用文學企劃。攜手江鵝、陳繁齊、鄧九雲、蕭詒徽、謝凱特五位知名作家，從「自我對話」出發，寫下五十則簡練文字，化作手中的張張牌卡。牌面邀請插畫家Elainee藍尼，繪製連綿不斷的場景，可以自由組合，讓抽出的牌卡展開成為說不完的故事。

《心事欲言》心語對白卡。圖／《聯合文學》雜誌提供

《心事欲言》心語對白卡。圖／《聯合文學》雜誌提供

《心事欲言》包含五十張圖文精緻獨特的牌卡組成，玩法自由多變。獨自迷惘時、每日冥想時，透過牌面，練習自我對話。也適合親友、戀人共同使用，為彼此談心時，加入一些指引與幫助。更可作為文學作品閱讀，將一張張牌卡隨機串接，組成樣貌多變的小說。牌卡尺寸便攜，另有募資限定的收納袋，隨時隨地，成為你的心靈夥伴。

與大眾所熟悉的神諭卡、占卜卡不同，《聯合文學》雜誌團隊相信「文字具有療癒的力量」，並期望這張牌卡能在你心中觸動什麼，而從這當中獲得自我的詮釋與滿足。《心事欲言》像一座熟悉的咖啡館，希望在你忙碌的時候推門走入，在此找到得以安放自己的一處溫暖位子。